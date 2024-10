La Polonia spinge sull’energia: parchi eolici offshore per una svolta climatica e ambientale | COSTI e DETTAGLI 

MeteoWeb

Il Ministero dei Fondi e delle Politiche Regionali ha annunciato in un comunicato stampa che è stato firmato il contratto per la costruzione del cosiddetto terminal di installazione, la piattaforma industriale e di servizio che sorgerà nel porto di Danzica. La struttura servirà per la gestione delle navi che verranno utilizzate per costruzione e il funzionamento dei parchi eolici offshore sul mar Baltico.

Il contratto è stato firmato da Istrana, società appaltatrice del progetto, e il Centro per i progetti di trasporto dell’Unione europea, unità del bilancio statale che gestisce i fondi europei destinati a sostenere gli investimenti infrastrutturali nel settore dei trasporti. “La costruzione del terminal di installazione è un elemento chiave dell’infrastruttura a sostegno dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nel Mar Baltico polacco”, si legge nella nota del ministero. “Ridurre la distanza del terminal dai parchi eolici offshore non solo ridurrà i costi, ma aiuterà anche a garantire la tempestiva attuazione degli investimenti”, viene dichiarato.

Il costo del progetto

Il costo totale del progetto è di 1,18 miliardi di zloty (274,9 milioni di euro), di cui 900 milioni di zloty (209,6 milioni di euro) sono sovvenzioni europee che saranno ricevute da Istrana. La fine dei lavori è prevista per il 2026. Secondo il ministero il programma di costruzione di parchi eolici offshore permetterà alla Polonia di raggiungere i suoi obiettivi climatici e ambientali riguardanti le fonti energetiche rinnovabili e la riduzione delle emissioni di CO₂.

Il piano energetico polacco prevede di raggiungere 5,9 GW di capacità installata di energia eolica entro il 2030 e 11 GW entro il 2040.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.