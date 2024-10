Polonia, le nuove riforme energetiche per promuovere le energie rinnovabili e il mercato dell’idrogeno 

MeteoWeb

Durante l’ultima seduta del Consiglio dei ministri il governo polacco ha accolto due proposte di emendamento ad altrettante leggi riguardanti il settore energetico. La prima riguarda una modifica alla normativa che regola l’utilizzo delle fonti di energie rinnovabili, la seconda prevede l’introduzione di un quadro normativo per il funzionamento del mercato dell’idrogeno. Lo ha annunciato la Cancelleria del Primo ministro.

Tra le novità in vista si prevede l’adozione di soluzioni che consentiranno un ulteriore sviluppo degli impianti di energia rinnovabile, compresi quelli coperti da sistemi finanziari di sostegno. Verrà inoltre accelerato il processo di investimenti legati a questo settore. Il progetto prevede che gli sgravi per i consumatori ad alto consumo energetico saranno adeguati alle linee guida europee sugli aiuti di Stato per la tutela del clima e dell’ambiente e per scopi legati all’energia. Verrà aggiornato anche l’elenco dei settori coperti dal sistema di sostegno e aumenterà il numero delle imprese che potranno beneficiare delle agevolazioni. Per quanto concerne l’idrogeno le modifiche garantiranno stabilità giuridica agli enti del settore pubblico e privato e contribuiranno al pieno utilizzo del potenziale di questo vettore energetico. Le soluzioni adottate forniranno inoltre certezza normativa agli investitori.

I dettagli sul progetto

Il progetto include, tra le altre cose, l’introduzione di definizioni per l’idrogeno, distinguendo tra quello a basse emissioni, quello rinnovabile di origine non biologica e quello rinnovabile. Si prevede anche la nomina di un gestore del sistema di trasmissione, di un gestore del sistema di distribuzione, del sistema di stoccaggio e del sistema interconnessione dell’idrogeno. La bozza di legge mira a regolamentare il mercato dell’idrogeno solo nella misura in cui non sarà trasportato attraverso la rete del gas. L’idrogeno che invece passerà per attraverso quella rete, sarà soggetto al regime di regolamentazione del gas.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.