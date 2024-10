Precipita dal sentiero: 73enne muore a Valsolda

MeteoWeb

Tragedia in montagna a Valsolda, nella località Santa Margherita, in provincia di Como: un uomo di 73 anni è deceduto dopo essere precipitato da un sentiero in una zona impervia. L’incidente mortale è avvenuto intorno alle 12 di oggi. Le squadre di soccorso sono intervenute prontamente dopo la segnalazione, attivando il codice rosso per l’emergenza. Sul posto sono giunti l’elisoccorso, il Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine ma nonostante i tentativi di soccorso, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato sul luogo della caduta. Le autorità stanno ora indagando sulla dinamica esatta dell’incidente.

