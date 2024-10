Le Guardie Costiere del mondo si riuniscono a Roma: al via i preparativi del Coast Guard Global Summit

MeteoWeb

In questi giorni, si sta svolgendo la prima riunione preparativa in vista del Coast Guard Global Summit, la conferenza plenaria che vedrà, nei giorni 11 e 12 settembre 2025 a Roma, i rappresentanti delle organizzazioni di Guardia Costiera del mondo confrontarsi sui temi comuni legati alla marittimità. Per la prima volta nella storia – nel 2025, in occasione delle celebrazioni del 160° anniversario della fondazione del Corpo delle Capitanerie di porto – un Paese europeo guiderà il Global Summit, finora presieduto esclusivamente dal Giappone.

La Guardia Costiera italiana e quella giapponese, quest’ultima giunta in questi giorni a Roma con una delegazione, gestiranno la co-presidenza di questa quarta edizione del summit nello spirito di cooperazione internazionale che da sempre contraddistingue le due organizzazioni.

Si parte proprio con l’appuntamento del 23 e 24 ottobre, denominato “Work level meeting” a cui sono state invitate a partecipare, in collegamento da remoto, oltre 100 delegazioni con l’obiettivo di preparare i temi che verranno affrontati nel corso dell’assemblea plenaria di settembre 2025.

In agenda argomenti come la salvaguardia degli oceani, l’uso dell’intelligenza artificiale nel mondo marittimo, il controllo del traffico marittimo, l’uso di combustibili alternativi, il rispetto e l’applicazione delle normative marittime e la cooperazione per il contrasto ai crimini transnazionali nonché il miglioramento dello scambio informativo tra organizzazioni con funzioni di guardia costiera e lo sviluppo della formazione e dell’addestramento del personale dedito a tale settore.

