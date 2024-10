Presagi celesti: il legame tra comete e catastrofi naturali

MeteoWeb

Le comete, sin dall’antichità, sono state considerate presagi di eventi nefasti e disastri. La loro apparizione nel cielo notturno ha spesso suscitato timori, venendo interpretata come un segnale di calamità imminenti o la premonizione di grandi cambiamenti, come la morte di sovrani o guerre devastanti. Questa convinzione ha radici profonde in molte culture, che vedevano nelle comete un avvertimento soprannaturale.

Un esempio storico significativo è la Grande Cometa del 1811, una delle più luminose mai osservate. La sua comparsa fu associata a una serie di eventi tragici, come le Guerre Napoleoniche e una serie di disastri naturali. La cometa, visibile per diversi mesi, fu interpretata come un segno di cattivi presagi, alimentando l’idea che gli eventi bellici e le calamità fossero in qualche modo collegati alla sua presenza.

Un altro caso che rafforza la credenza nelle comete come foriere di sventura riguarda la Cometa Biela. Questa cometa, osservata per la prima volta nel 1826, si frantumò e fu in seguito collegata a una serie di grandi incendi che colpirono gli Stati Uniti nell’ottobre del 1871. Tra questi, il Grande Incendio di Chicago, il Grande Incendio del Michigan e l’Incendio di Peshtigo. Quest’ultimo, in particolare, è tristemente noto per essere stato l’incendio più devastante e mortale della storia americana. Sebbene non vi siano prove scientifiche a supporto di questa correlazione, la coincidenza temporale contribuì a rafforzare la percezione della cometa come causa di tali catastrofi.

Anche in tempi più recenti, le comete hanno continuato a essere associate a eventi drammatici. Nel 1997, l’arrivo della Cometa Hale-Bopp fu legato a uno dei più tragici episodi della setta Heaven’s Gate. I membri della setta, convinti che la cometa fosse un segno divino, organizzarono un suicidio di massa, credendo che tale evento rappresentasse l’opportunità di “abbandonare” la Terra e ascendere a un livello superiore di esistenza.

Questi episodi, sebbene basati su credenze popolari e superstizioni, mostrano quanto le comete abbiano influenzato la psiche collettiva nel corso dei secoli. Nonostante i progressi scientifici abbiano smontato molte di queste credenze, il fascino e il timore che suscitano le comete rimangono radicati nella nostra cultura, testimoniando il potere simbolico di questi misteriosi oggetti celesti.

