Prevenzione del tumore al seno: 23 regole d’oro per la salute della persona e del pianeta 

MeteoWeb

Ventitré regole d’oro per prevenire il tumore al seno, non soltanto attraverso comportamenti e stili di vita individuali, ma anche tenendo d’occhio la salute del Pianeta in un’ottica One Health. È questo il cuore del progetto “One Health for Breast Cancer” elaborato da Europa Donna Italia e presentato alla Camera dei Deputati. “Oggi una persona giovane ha più probabilità di ammalarsi di tumore rispetto ai propri genitori”, ha spiegato la presidente di Europa Donna Italia Rosanna D’Antona. “Sappiamo che tra i principali indiziati c’è quello che mangiamo, fumiamo, beviamo e respiriamo. Siamo però anche convinti che non si può pensare a una vita sana in un pianeta malato. Per questo, in risonanza con One Heath, abbiamo dato vita al progetto e chiamato all’appello un advisory board di specialisti di eccellenza che ci aiutasse a rivedere le regole della prevenzione per il tumore del seno, allargandone il perimetro dalla persona all’ambiente”.

Il legame tra cancro e stile di vita è ormai assodato. “I dati indicano tuttavia che solo il 40% degli italiani è sensibile al tema della prevenzione”, ha precisato Alessandra Ghisleri, partner di Euromedia Research e membro dell’advisory board di One Health for Breast Cancer. “2 su 10 continuano a mangiare tutto ciò che capita e solo 1 su 4 dichiara di stare attento all’alimentazione. Manca, purtroppo, una cultura della prevenzione a tutto tondo”.

Altri elementi

“La salute umana, animale e ambientale rappresentano tre elementi strettamente interconnessi all’interno del concetto di One Health”, ha concluso l’onorevole Luciano Ciocchetti, promotore dell’incontro alla Camera. “È giunto il momento di congiungere le forze e sviluppare una strategia integrata a livello nazionale, considerando i sempre più evidenti sconvolgimenti causati dal cambiamento climatico”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.