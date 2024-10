Previsioni Meteo Aci Catena: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Sabato 5 Ottobre a Aci Catena si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno durante le ore centrali, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 18,3°C e i 23,5°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 18,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 66%, contribuendo a un clima fresco ma confortevole.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura di circa 19,4°C e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 93%. La brezza leggera, con velocità di circa 5,2 km/h, accompagnerà le ore notturne, mantenendo l’atmosfera tranquilla. L’umidità si manterrà attorno al 59%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1013 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo sereno che favorirà un aumento delle temperature. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 21,5°C, con una copertura nuvolosa pari a 0%. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 23,1°C entro le 11:00. Il vento si presenterà debole, con velocità che varieranno tra 3,3 km/h e 5,3 km/h.

Il pomeriggio si preannuncia particolarmente soleggiato, con temperature che toccheranno il picco di 23,5°C alle 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 14%, e le condizioni di bel tempo continueranno fino alle 17:00, quando le temperature inizieranno a scendere leggermente. L’umidità si attesterà tra il 43% e il 64%, mantenendo un clima piacevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99% alle 19:00. Le temperature scenderanno fino a 18,3°C entro le 23:00, mentre l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 68%. Il vento si manterrà leggero, con velocità che varieranno tra 5,4 km/h e 10 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Aci Catena indicano una giornata di bel tempo, con un clima gradevole e temperature miti. Tuttavia, si prevede un cambiamento nella sera, con un aumento della nuvolosità. Nei prossimi giorni, le condizioni meteo potrebbero continuare a variare, ma si manterranno generalmente stabili, con temperature simili e occasionali nuvolosità. Gli amanti del sole potranno approfittare di questo Sabato per godere di una giornata all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.3° perc. +18.8° Assenti 4.6 OSO max 8 Libeccio 59 % 1013 hPa 4 cielo coperto +18.6° perc. +18° Assenti 5.5 ONO max 7.3 Maestrale 57 % 1012 hPa 7 cielo sereno +20.5° perc. +19.9° prob. 8 % 3.3 ONO max 6.8 Maestrale 49 % 1013 hPa 10 cielo sereno +22.6° perc. +22.1° prob. 8 % 4.1 SE max 9.1 Scirocco 47 % 1013 hPa 13 poche nuvole +23.5° perc. +23° prob. 8 % 4.7 E max 16.2 Levante 43 % 1012 hPa 16 cielo sereno +21.4° perc. +21° Assenti 12.9 NE max 18.7 Grecale 56 % 1012 hPa 19 cielo coperto +19.3° perc. +19° Assenti 10 NNE max 15.2 Grecale 66 % 1013 hPa 22 cielo coperto +18.6° perc. +18.3° Assenti 3.7 NNO max 7.6 Maestrale 67 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:32

