Previsioni Meteo Aci Catena: tutti i dettagli per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Aci Catena si prepara ad affrontare un Lunedì caratterizzato da condizioni meteorologiche prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente nelle prime ore della notte, mentre nel corso della mattina si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di poche nuvole. Tuttavia, nel pomeriggio e nella sera, le nubi torneranno a farsi più fitte, senza però portare precipitazioni significative. La temperatura oscillerà tra i 17,1°C e i 21°C, con un’umidità che si manterrà su livelli piuttosto elevati.

Durante la notte, Aci Catena registrerà un cielo coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,9°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente principalmente da Ovest e Sud-Ovest, con raffiche che non supereranno i 5,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 77%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nella mattina, il cielo si presenterà ancora coperto, ma con un lieve miglioramento. La temperatura salirà gradualmente, raggiungendo i 19,2°C entro le 8:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che varieranno tra i 2,8 km/h e i 7,6 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 69%.

Il pomeriggio vedrà un ulteriore aumento della temperatura, che toccherà i 21°C intorno alle 12:00. Le condizioni meteo si stabilizzeranno con la presenza di poche nuvole, ma nel corso delle ore successive si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa. La velocità del vento si manterrà moderata, con punte fino a 9,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 61%, rendendo l’aria più gradevole.

Nella sera, le nubi torneranno a farsi più dense, con una temperatura che scenderà gradualmente fino a raggiungere i 17,6°C. La velocità del vento rimarrà bassa, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 76%. Non si prevedono precipitazioni, e la situazione meteo rimarrà tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Aci Catena indicano un Lunedì caratterizzato da un clima mite e nuvoloso, senza particolari eventi atmosferici da segnalare. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare su valori simili. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi in Aci Catena un ambiente piacevole per le loro attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Aci Catena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +17.6° perc. +17.4° Assenti 5.2 O max 5.3 Ponente 77 % 1024 hPa 5 cielo coperto +17.1° perc. +16.9° Assenti 3.6 OSO max 4.2 Libeccio 76 % 1024 hPa 8 cielo coperto +19.2° perc. +19° Assenti 4 SSO max 5.2 Libeccio 69 % 1025 hPa 11 cielo coperto +20.9° perc. +20.6° Assenti 7.6 SE max 7.3 Scirocco 62 % 1024 hPa 14 poche nuvole +20.8° perc. +20.5° Assenti 9.5 SSE max 9.5 Scirocco 62 % 1023 hPa 17 nubi sparse +18.8° perc. +18.6° Assenti 4.4 SSE max 8.1 Scirocco 71 % 1023 hPa 20 poche nuvole +18.3° perc. +18.1° Assenti 4.1 S max 5.9 Ostro 73 % 1024 hPa 23 nubi sparse +17.6° perc. +17.4° Assenti 4.9 OSO max 5.5 Libeccio 76 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 17:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.