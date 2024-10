Previsioni Meteo Aci Catena: tutti i dettagli per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 2 Ottobre a Aci Catena indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La presenza di nubi sparse nel pomeriggio e in serata non influenzerà significativamente le condizioni generali, che rimarranno prevalentemente stabili. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere intensità vivaci, specialmente nelle ore pomeridiane.

Durante la notte, il meteo si presenterà con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 20,5°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 63%, garantendo un clima piacevole per le ore notturne.

Nella mattina, si assisterà a un ulteriore aumento delle temperature, che raggiungeranno i 25,9°C entro le ore centrali. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa assente. La ventilazione sarà moderata, con velocità che varieranno tra i 7,7 km/h e i 10,1 km/h, sempre da Ovest. L’umidità scenderà, portandosi attorno al 48%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Nel pomeriggio, il meteo inizierà a mostrare nubi sparse, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 73%. Le temperature si manterranno intorno ai 23,4°C, con una leggera diminuzione rispetto al picco della mattina. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 12,2 km/h, e le raffiche potrebbero arrivare fino a 20,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con un cielo che diventerà prevalentemente coperto. Le temperature scenderanno a circa 21,9°C, mentre l’umidità aumenterà fino al 73%. La ventilazione rimarrà attiva, con raffiche che potranno raggiungere i 24,9 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Aci Catena nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un clima generalmente secco. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione all’aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata, che potrebbe portare a un cambiamento delle condizioni meteo nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.3° perc. +20° Assenti 4.8 O max 6.4 Ponente 63 % 1014 hPa 4 cielo sereno +19.9° perc. +19.6° Assenti 8.4 OSO max 11.3 Libeccio 62 % 1013 hPa 7 cielo sereno +22.2° perc. +21.8° Assenti 7.7 OSO max 12.1 Libeccio 51 % 1013 hPa 10 cielo sereno +25.6° perc. +25.4° Assenti 9 SSO max 15.6 Libeccio 45 % 1012 hPa 13 nubi sparse +26.5° perc. +26.5° Assenti 9.3 SSO max 16.8 Libeccio 51 % 1011 hPa 16 nubi sparse +24.8° perc. +24.9° Assenti 10.2 O max 18.6 Ponente 60 % 1011 hPa 19 nubi sparse +22.6° perc. +22.8° prob. 18 % 10.4 OSO max 17.1 Libeccio 69 % 1012 hPa 22 nubi sparse +21.8° perc. +22° prob. 19 % 17 OSO max 26.6 Libeccio 75 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:36

