Previsioni Meteo Aci Catena: tutti i dettagli per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Aci Catena di Venerdì 18 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con un aumento della copertura nuvolosa e precipitazioni diffuse. I dati meteorologici suggeriscono che il clima sarà prevalentemente fresco, con temperature che varieranno nel corso della giornata. La presenza di piogge, anche moderate, influenzerà le attività all’aperto, rendendo opportuno un abbigliamento adeguato.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 20,1°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 86% di nuvolosità. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 12 km/h da Ovest-Sud Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1020 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che saliranno fino a 24°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 93%, e si prevede l’assenza di precipitazioni. Il vento continuerà a soffiare da Sud-Sud Est, con una velocità di circa 10,6 km/h. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno al 63%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano l’arrivo di piogge leggere, con temperature che scenderanno a 22,7°C. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno raggiungere i 1,11 mm. Il vento si farà più forte, con raffiche fino a 21,5 km/h. L’umidità aumenterà, portandosi al 73%.

La sera si prevede che continui con piogge leggere, mantenendo temperature intorno ai 20,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni si protrarranno con accumuli minimi. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 12,3 km/h, mentre l’umidità si manterrà alta, intorno all’82%.

In conclusione, le previsioni meteo per Aci Catena di Venerdì 18 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da un clima instabile, con temperature fresche e piogge diffuse. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno di cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Aci Catena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +20.1° perc. +20.2° prob. 6 % 7.2 SO max 8.7 Libeccio 79 % 1020 hPa 4 nubi sparse +19.6° perc. +19.7° Assenti 8.3 OSO max 12 Libeccio 78 % 1019 hPa 7 nubi sparse +21.3° perc. +21.2° Assenti 9.9 OSO max 13.7 Libeccio 68 % 1020 hPa 10 cielo coperto +24° perc. +24.1° Assenti 7.6 SSO max 12.7 Libeccio 61 % 1019 hPa 13 pioggia leggera +23.8° perc. +24° 0.39 mm 15.4 S max 18.1 Ostro 67 % 1017 hPa 16 pioggia leggera +22.3° perc. +22.6° 0.43 mm 14 SSO max 20.6 Libeccio 77 % 1016 hPa 19 pioggia leggera +21° perc. +21.3° 0.11 mm 11.3 SO max 14.6 Libeccio 81 % 1016 hPa 22 pioggia leggera +20.2° perc. +20.4° 0.26 mm 15 SO max 20.2 Libeccio 83 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:14

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.