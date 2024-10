Previsioni Meteo Adrano: il bollettino per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Adrano di Sabato 26 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo costantemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +13,3°C e +19,4°C, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà intorno all’80%. I venti saranno prevalentemente leggeri, provenienti da direzioni variabili, con intensità che non supereranno i 10 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative.

Nella notte, le temperature si manterranno intorno ai 15°C, con un cielo completamente coperto e un’umidità elevata. I venti saranno deboli, con velocità che varieranno tra 1,2 km/h e 1,5 km/h. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1023-1024 hPa.

Durante la mattina, si assisterà a un leggero aumento delle temperature, che raggiungeranno i 19,4°C intorno a mezzogiorno. Il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che tenderà a diminuire, passando dal 86% al 48%. I venti continueranno a soffiare debolmente, mantenendo una direzione prevalentemente sud-est.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 19,1°C alle ore 13:00. La copertura nuvolosa rimarrà costante e l’umidità si attesterà attorno al 50%. Anche in questo intervallo, i venti si manterranno leggeri, con intensità che non supereranno i 10 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si porteranno intorno ai 13°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con umidità che si stabilizzerà attorno al 76%. I venti, sempre leggeri, non presenteranno variazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Adrano nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti sostanziali. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. È consigliabile prepararsi a una settimana con condizioni simili, caratterizzate da un clima fresco e umido.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Adrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.9° perc. +14.7° Assenti 1.2 ENE max 2.7 Grecale 89 % 1024 hPa 4 cielo coperto +14.6° perc. +14.4° Assenti 1.4 ENE max 2.8 Grecale 88 % 1023 hPa 7 cielo coperto +15.8° perc. +15.5° Assenti 4.3 SE max 6.3 Scirocco 78 % 1024 hPa 10 cielo coperto +18.7° perc. +18° Assenti 7.9 SSE max 8.7 Scirocco 53 % 1024 hPa 13 cielo coperto +19.1° perc. +18.3° Assenti 7.3 SSE max 8.2 Scirocco 50 % 1022 hPa 16 cielo coperto +15.9° perc. +15.4° Assenti 6.2 SE max 10.5 Scirocco 69 % 1023 hPa 19 cielo coperto +14.2° perc. +13.7° Assenti 4 ESE max 5.8 Scirocco 76 % 1023 hPa 22 cielo coperto +13.6° perc. +13° Assenti 1.7 SE max 4.1 Scirocco 77 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 17:05

