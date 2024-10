Previsioni Meteo Adrano: tutti i dettagli per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 9 Ottobre a Adrano indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso che si trasformerà in un clima più stabile nel corso della giornata. La notte precedente avrà visto piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa sarà predominante, e l’umidità si manterrà su livelli elevati.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 23°C intorno alle 09:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti da ovest e una diminuzione della probabilità di precipitazioni. L’umidità, sebbene in calo, si manterrà attorno al 56%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 27°C alle 13:00, per poi scendere leggermente nel corso delle ore successive. La velocità del vento aumenterà, ma rimarrà comunque contenuta, con raffiche che non supereranno i 17,7 km/h.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con un cielo che si presenterà nuovamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19°C, e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 86%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Adrano nei prossimi giorni suggeriscono un miglioramento generale, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Adrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +18.4° perc. +18.2° 0.29 mm 4 SSO max 7.7 Libeccio 73 % 1016 hPa 4 cielo coperto +18° perc. +18.1° prob. 48 % 1.6 O max 6.9 Ponente 83 % 1015 hPa 7 cielo coperto +20.3° perc. +20.3° Assenti 5.4 O max 7.8 Ponente 76 % 1015 hPa 10 cielo coperto +24.8° perc. +24.6° Assenti 8.9 OSO max 14.4 Libeccio 46 % 1014 hPa 13 nubi sparse +27.2° perc. +26.6° Assenti 8.7 SO max 15.5 Libeccio 32 % 1012 hPa 16 cielo coperto +22.9° perc. +22.7° Assenti 9 SSE max 17.7 Scirocco 55 % 1012 hPa 19 nubi sparse +19.6° perc. +19.7° Assenti 2.3 S max 5.5 Ostro 83 % 1013 hPa 22 cielo coperto +18.9° perc. +19° Assenti 4 ONO max 5.3 Maestrale 83 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:27

