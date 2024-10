Previsioni Meteo Agropoli: il bollettino per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Lunedì 7 Ottobre, Agropoli si troverà ad affrontare una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni meteorologiche. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,6°C e una leggera brezza proveniente da est. La copertura nuvolosa sarà variabile, con percentuali che si aggireranno attorno al 59%. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un miglioramento, con l’arrivo di poche nuvole e temperature che saliranno fino a 22,6°C intorno a mezzogiorno.

Nel dettaglio, le previsioni meteo per la mattina di Lunedì mostreranno un cielo che si schiarirà, con temperature che varieranno da 19,3°C alle 07:00 fino a 22,6°C alle 12:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3,6 km/h e gli 8,4 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da ovest-sudovest. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, attorno al 53%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento della temperatura che raggiungerà un massimo di 22,5°C alle 13:00. Le condizioni di cielo sereno continueranno fino alle 16:00, quando si registrerà una leggera diminuzione della temperatura a 20,6°C. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 7,7 km/h.

Con l’arrivo della sera, il meteo cambierà nuovamente, con un incremento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo completamente coperto. Le temperature scenderanno gradualmente, arrivando a 18,1°C alle 21:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 72%. Anche in questo caso, il vento sarà leggero, rendendo la serata piuttosto tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Agropoli indicano una giornata che inizierà con condizioni favorevoli, ma che si concluderà con un cielo coperto. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di precipitazioni, rendendo opportuno monitorare costantemente le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.6° perc. +16.4° Assenti 5.5 E max 5.4 Levante 82 % 1016 hPa 3 nubi sparse +16.6° perc. +16.4° Assenti 5.6 E max 5.2 Levante 79 % 1015 hPa 6 nubi sparse +17.5° perc. +17.2° Assenti 5.3 E max 5.1 Levante 75 % 1016 hPa 9 poche nuvole +21.7° perc. +21.4° Assenti 5.2 SO max 4.5 Libeccio 56 % 1018 hPa 12 poche nuvole +22.6° perc. +22.3° Assenti 7.9 OSO max 6 Libeccio 52 % 1018 hPa 15 cielo sereno +21.8° perc. +21.5° Assenti 5.3 O max 3.3 Ponente 54 % 1017 hPa 18 nubi sparse +18.9° perc. +18.6° Assenti 2.6 NE max 2.7 Grecale 67 % 1018 hPa 21 cielo coperto +18.1° perc. +17.9° Assenti 6.3 E max 6.3 Levante 72 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:27

