Previsioni Meteo Albenga: il bollettino per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Albenga giovedì 17 ottobre si presenteranno caratterizzate da una predominanza di piogge leggere, con un aumento dell’intensità delle precipitazioni nel corso della giornata. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando intorno ai 19°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza. I venti soffieranno prevalentemente da nord, con intensità variabile, ma generalmente moderata.

Durante la notte, si assisterà a piogge leggere che continueranno a cadere, con una copertura nuvolosa quasi totale. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 18°C, con un’umidità che si aggirerà intorno all’83%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 19,3 km/h.

Nella mattina, le previsioni meteo indicano un proseguimento delle piogge leggere, con una temperatura che salirà gradualmente fino a raggiungere i 19°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, mentre l’umidità si manterrà elevata, intorno all’84%. I venti continueranno a soffiare da nord, mantenendo una velocità moderata.

Nel pomeriggio, si prevede un cambiamento nelle condizioni atmosferiche, con un passaggio a cielo coperto e piogge leggere. Le temperature si attesteranno attorno ai 19°C, con un’umidità che scenderà leggermente, ma rimarrà comunque alta. Le precipitazioni continueranno, con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 78%.

La sera porterà un’intensificazione delle piogge, con l’arrivo di piogge moderate e forti. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 18°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’umidità aumenterà ulteriormente, superando il 90%. I venti si manterranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 18 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Albenga nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, giovedì 17 ottobre si presenterà come una giornata caratterizzata da piogge persistenti e condizioni di umidità elevata, rendendo consigliabile l’uso di abbigliamento impermeabile e la massima attenzione alla guida.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Albenga

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +18.2° perc. +18.3° 0.28 mm 13.9 N max 17.3 Tramontana 85 % 1019 hPa 4 pioggia leggera +18.2° perc. +18.3° 0.23 mm 13.9 N max 17 Tramontana 85 % 1018 hPa 7 pioggia leggera +18.3° perc. +18.4° 0.34 mm 15.3 N max 18 Tramontana 85 % 1019 hPa 10 pioggia leggera +19.2° perc. +19.3° 0.17 mm 12.7 N max 15.8 Tramontana 83 % 1019 hPa 13 pioggia leggera +19.6° perc. +19.8° 0.14 mm 13.1 N max 16.3 Tramontana 83 % 1018 hPa 16 pioggia leggera +18.7° perc. +18.9° 0.5 mm 13.9 N max 17.7 Tramontana 85 % 1017 hPa 19 pioggia leggera +18.3° perc. +18.5° 0.17 mm 11.8 N max 14.8 Tramontana 86 % 1017 hPa 22 pioggia leggera +18.1° perc. +18.2° 0.97 mm 12.8 N max 16.7 Tramontana 87 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:48 e tramonta alle ore 18:35

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.