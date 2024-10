Previsioni Meteo Albenga: il bollettino per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Sabato 19 Ottobre a Albenga si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con una significativa copertura di nubi che accompagnerà gli abitanti e i visitatori per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 16,5°C e i 20,6°C, mentre il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 25,3 km/h. Le previsioni del tempo indicano anche la possibilità di piogge leggere nel pomeriggio, con accumuli minimi.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 16,5°C. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo completamente coperto. La temperatura percepita rimarrà simile a quella reale, con valori che non scenderanno sotto i 16°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord-Ovest, con intensità di brezza leggera.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 20,4°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà alta, attorno al 66-78%, e il vento sarà prevalentemente da Nord-Est, con intensità di brezza. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fase della giornata, ma la probabilità di pioggia rimarrà bassa.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano l’arrivo di piogge leggere, con accumuli che non supereranno i 0,11 mm. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, mentre il vento continuerà a soffiare da Nord-Est, con intensità che potrà aumentare. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, creando un’atmosfera grigia e umida.

Con l’arrivo della sera, le condizioni di meteo non subiranno sostanziali cambiamenti. Il cielo rimarrà coperto e le temperature scenderanno lentamente, mantenendosi intorno ai 17-18°C. La probabilità di pioggia diminuirà, ma l’umidità rimarrà elevata. Il vento, che si presenterà vivace, continuerà a provenire da Nord-Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Albenga nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature più elevate. Tuttavia, per Sabato, si consiglia di prepararsi a una giornata nuvolosa con possibilità di piogge leggere, mantenendo un occhio attento alle condizioni atmosferiche in evoluzione.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Albenga

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.5° perc. +16.2° prob. 25 % 11.4 NNO max 11.3 Maestrale 78 % 1016 hPa 3 cielo coperto +17.2° perc. +17° prob. 19 % 10.5 NO max 11.7 Maestrale 78 % 1015 hPa 6 cielo coperto +16.9° perc. +16.7° Assenti 10.5 NO max 12.3 Maestrale 78 % 1015 hPa 9 cielo coperto +19.2° perc. +19° prob. 7 % 6.5 NNO max 14 Maestrale 67 % 1016 hPa 12 cielo coperto +20.4° perc. +20.2° prob. 7 % 10.3 NE max 18.3 Grecale 66 % 1016 hPa 15 cielo coperto +19.9° perc. +19.9° prob. 44 % 5.9 NNO max 12.2 Maestrale 74 % 1015 hPa 18 cielo coperto +18.1° perc. +18° prob. 41 % 9.9 NNO max 17.7 Maestrale 76 % 1017 hPa 21 cielo coperto +18° perc. +17.7° Assenti 15.8 N max 25.3 Tramontana 73 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:50 e tramonta alle ore 18:32

