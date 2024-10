Previsioni Meteo Albenga: il bollettino per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Albenga di Venerdì 18 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 20°C. Tuttavia, nel pomeriggio si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, mentre la sera porterà nuovamente cieli coperti. La ventilazione sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, Albenga sarà interessata da pioggia leggera. Le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 95%. La velocità del vento sarà di circa 9 km/h proveniente da Nord, con raffiche che potranno arrivare a 11,8 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di circa 0,43 mm.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente. Si passerà da cieli nuvolosi a cielo sereno e poche nuvole. Le temperature saliranno fino a 20°C intorno a mezzogiorno, mentre l’umidità si ridurrà al 72%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti da Sud-Ovest a una velocità di circa 13 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà nuovamente. Si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che copriranno il cielo. Le temperature si manterranno attorno ai 19°C, mentre l’umidità rimarrà stabile. Non si prevedono precipitazioni significative, e la probabilità di pioggia sarà contenuta.

La sera porterà un ritorno a cieli coperti, con temperature che scenderanno fino a 16°C. La ventilazione sarà debole, con venti provenienti da Ovest a circa 5 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’84%. Non si prevedono precipitazioni, ma la copertura nuvolosa sarà totale.

In conclusione, le previsioni del tempo per Albenga nei prossimi giorni mostrano un’alternanza di condizioni meteorologiche. Dopo una giornata di Venerdì caratterizzata da pioggia e schiarite, il weekend potrebbe portare un ulteriore miglioramento, con cieli più sereni e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Albenga

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.2° perc. +18.4° 0.43 mm 9.1 N max 11.8 Tramontana 86 % 1016 hPa 3 pioggia moderata +17.1° perc. +17.2° 2.02 mm 5.9 O max 6.5 Ponente 91 % 1015 hPa 6 nubi sparse +16.9° perc. +16.9° prob. 80 % 7.7 OSO max 10.1 Libeccio 88 % 1015 hPa 9 cielo sereno +18.9° perc. +19° prob. 6 % 9.3 SSO max 13.6 Libeccio 81 % 1016 hPa 12 poche nuvole +20° perc. +19.9° prob. 7 % 13.1 SSO max 15.2 Libeccio 72 % 1016 hPa 15 nubi sparse +18.9° perc. +18.8° prob. 15 % 9.6 S max 10.3 Ostro 76 % 1015 hPa 18 nubi sparse +17.1° perc. +17° prob. 15 % 1.3 SO max 2.7 Libeccio 82 % 1016 hPa 21 cielo coperto +16.6° perc. +16.4° prob. 17 % 7.7 NO max 6.4 Maestrale 84 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:49 e tramonta alle ore 18:33

