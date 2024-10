Previsioni Meteo, all’orizzonte una tregua dal maltempo con l’Anticiclone al Nord. Ancora piogge al Sud

MeteoWeb

Dopo diversi giorni di maltempo intenso che ha interessato e sta interessando gran parte dell’Italia, sembra all’orizzonte una fase di relativa stabilità meteorologica. Secondo le previsioni, a partire dall’inizio della prossima settimana, una zona di alta pressione dovrebbe stabilizzarsi sul Paese, portando una pausa dalle piogge e dalle condizioni avverse che hanno caratterizzato le giornate precedenti. Tuttavia, alcune aree del Sud Italia e la Sardegna orientale potrebbero continuare a sperimentare rovesci localizzati, talvolta intensi e potenzialmente pericolosi.

Questa temporanea tregua è dovuta all’espansione di due centri di alta pressione sull’Europa centrale, che tra martedì 22 e giovedì 24 ottobre formeranno un asse che attraverserà l’Italia. Il consolidamento di questo sistema anticiclonico contribuirà a deviare le perturbazioni verso latitudini più settentrionali, interessando soprattutto le Isole Britanniche e la Scandinavia. Di conseguenza, gran parte del territorio italiano potrà beneficiare di un miglioramento del tempo, con giornate più soleggiate e temperature miti durante le ore diurne.

Nonostante il miglioramento generale, alcune aree potrebbero continuare a fare i conti con condizioni meno favorevoli. In particolare, il Sud Italia e la Sardegna orientale potrebbero ancora essere interessati da rovesci temporaleschi, localmente intensi, che potrebbero persistere anche durante l’influenza dell’alta pressione.

La fase di stabilità meteorologica sarà accompagnata da condizioni generalmente serene, con temperature diurne piacevoli. Tuttavia, nelle pianure e nelle vallate, specialmente durante le ore notturne e al mattino presto, potrebbero formarsi nebbie locali, che si dissolveranno rapidamente con il sorgere del sole, lasciando spazio a giornate prevalentemente soleggiate.

Questa pausa dal maltempo rappresenta un’occasione per riprendersi dalle conseguenze delle recenti piogge intense, che hanno provocato alluvioni e danni significativi in alcune regioni italiane. Sarà un’opportunità per valutare i danni e procedere con le necessarie riparazioni e misure di sicurezza, in attesa di ulteriori sviluppi.

Tuttavia, cominciamo con il dire che questa tregua potrebbe essere breve. Verso la fine della prossima settimana, infatti, non si esclude un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche, con il ritorno di perturbazioni che potrebbero nuovamente interessare il territorio italiano.

In sintesi, nei prossimi giorni l’alta pressione sarà un prezioso alleato per gran parte dell’Italia, portando un temporaneo sollievo dopo il recente maltempo. Nonostante qualche incertezza per il Sud e la Sardegna orientale, dove potrebbero persistere rovesci, il quadro generale è favorevole, con condizioni più miti e stabili che offriranno una pausa utile per affrontare le conseguenze dei disagi causati dalle ultime settimane di maltempo.

