Previsioni Meteo Andria: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

Sabato 5 Ottobre a Andria si prevede una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in condizioni di cielo coperto e piogge. Le previsioni meteo indicano un abbassamento delle temperature e un aumento dell’umidità, con venti moderati provenienti da est-nord-est.

Nella notte, le temperature si manterranno intorno ai 17°C, con cielo sereno e una leggera brezza. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 1%, e non si registreranno precipitazioni. L’umidità si attesterà attorno al 57%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1012 hPa.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 30% intorno alle 07:00. Le temperature saliranno fino a 21°C entro le 11:00, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 8%. L’umidità si manterrà tra il 46% e il 54%.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà drasticamente. A partire dalle 13:00, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 94%. Le temperature scenderanno a 19°C, e si registreranno le prime piogge leggere, con accumuli di circa 0.13 mm. Le precipitazioni aumenteranno in intensità, raggiungendo i 0.65 mm entro le 17:00. L’umidità salirà fino al 75%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1011 hPa.

La sera porterà con sé piogge moderate, con accumuli che potranno superare i 1.49 mm. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16°C, con un’umidità che toccherà l’82%. I venti si faranno più intensi, con raffiche che raggiungeranno i 20 km/h. Le condizioni di pioggia continueranno fino a tarda notte, con una probabilità di pioggia che rimarrà alta.

In conclusione, le previsioni del tempo per Andria indicano un sabato che inizierà con condizioni favorevoli, ma che si trasformerà in una giornata di pioggia e nuvole. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno del sole e temperature più miti, rendendo possibile un recupero delle attività all’aperto. Gli abitanti di Andria dovranno quindi prepararsi a un sabato variabile, ma con la speranza di un inizio di settimana più sereno.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Andria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.7° perc. +15.9° Assenti 9.1 SO max 14.8 Libeccio 57 % 1011 hPa 4 cielo sereno +16.2° perc. +15.4° Assenti 5.9 OSO max 7.5 Libeccio 60 % 1011 hPa 7 nubi sparse +18.2° perc. +17.5° Assenti 3.9 O max 6.6 Ponente 54 % 1012 hPa 10 poche nuvole +21.3° perc. +20.7° prob. 7 % 8.3 NNE max 12 Grecale 46 % 1011 hPa 13 cielo coperto +19.2° perc. +18.7° prob. 7 % 17.5 ENE max 18.7 Grecale 58 % 1011 hPa 16 pioggia leggera +18.4° perc. +18.1° 0.2 mm 19.5 ENE max 20.7 Grecale 69 % 1011 hPa 19 pioggia moderata +16.9° perc. +16.7° 1.57 mm 11.5 NNE max 17.1 Grecale 78 % 1012 hPa 22 pioggia leggera +16° perc. +15.9° 0.77 mm 10.3 NO max 14.2 Maestrale 83 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:25

