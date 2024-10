Previsioni Meteo Angri: il bollettino per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Angri di Giovedì 10 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con una predominanza di nuvolosità e possibilità di piogge leggere nel corso della serata. I dati meteorologici suggeriscono che la temperatura si manterrà su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 24,9°C durante le ore centrali della giornata. La presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’atmosfera più gradevole, nonostante l’elevata umidità prevista.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 97%. La temperatura si aggirerà attorno ai 20,1°C, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Est. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno all’11%, e non si registreranno eventi significativi di pioggia.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma si assisterà a una lieve diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 23,8°C entro le 10:00. I venti si manterranno leggeri, con velocità intorno agli 8,3 km/h, e la probabilità di pioggia rimarrà contenuta.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo inizieranno a mostrare qualche segno di miglioramento, con la presenza di nubi sparse e una temperatura massima che si stabilirà attorno ai 24,9°C. Tuttavia, la copertura nuvolosa rimarrà significativa, attorno al 41%. La brezza continuerà a soffiare da Sud, mantenendo l’umidità su livelli moderati.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, e si prevede l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 21:00. Le temperature si attesteranno intorno ai 21,9°C, con un aumento della probabilità di precipitazioni che raggiungerà il 16%. Le piogge si intensificheranno leggermente nelle ore successive, con accumuli previsti di circa 0,15 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Angri nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, soprattutto nella serata di Giovedì, e di prepararsi a eventuali cambiamenti nel tempo. La situazione meteo potrebbe migliorare nei giorni successivi, ma è sempre opportuno rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Angri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.1° perc. +20.5° prob. 11 % 8.8 SSE max 12.7 Scirocco 89 % 1012 hPa 3 nubi sparse +19.8° perc. +20.2° prob. 7 % 8.2 SSE max 11.9 Scirocco 90 % 1010 hPa 6 cielo coperto +19.8° perc. +20.1° prob. 7 % 9.1 SE max 12.8 Scirocco 89 % 1010 hPa 9 cielo coperto +22.4° perc. +22.6° prob. 3 % 8.1 SSE max 10.7 Scirocco 72 % 1010 hPa 12 cielo coperto +24.9° perc. +24.9° Assenti 9.9 S max 13.4 Ostro 56 % 1009 hPa 15 nubi sparse +24° perc. +24° prob. 3 % 11.3 S max 15.9 Ostro 62 % 1008 hPa 18 nubi sparse +22.3° perc. +22.5° prob. 3 % 9.3 SSE max 15.1 Scirocco 75 % 1008 hPa 21 pioggia leggera +21.9° perc. +22.2° 0.15 mm 9.3 S max 14.8 Ostro 80 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:24

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.