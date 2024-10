Previsioni Meteo Angri: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Sabato 5 Ottobre a Angri si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un inizio piuttosto piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Le previsioni meteo indicano che la temperatura si manterrà attorno ai 20°C, con un aumento graduale nel corso della mattina. La copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente nelle prime ore del giorno, mentre nel pomeriggio si assisterà a un parziale miglioramento.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno inizialmente serene, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,5°C. Tuttavia, a partire dalle prime ore del mattino, si registreranno piogge leggere, con una probabilità di precipitazioni che aumenterà fino al 45%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 11,1 km/h.

Nella mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di pioggia leggera, con temperature che varieranno tra i 17,1°C e i 20,7°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con valori che raggiungeranno il 35%. La pioggia si presenterà in forma di pioviggine, con accumuli che non supereranno i 0,52 mm. L’umidità sarà elevata, oscillando tra il 60% e il 77%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo inizieranno a migliorare, con una diminuzione della pioggia e un aumento della temperatura fino a 20,6°C. La copertura nuvolosa si ridurrà, passando a nubi sparse e poche nuvole, con una probabilità di precipitazioni che scenderà al 20%. La velocità del vento si manterrà leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 18°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, ma senza precipitazioni significative. L’umidità si attesterà attorno al 65%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1013 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Angri indicano un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteorologiche, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di giornate più serene e soleggiate.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Angri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.5° perc. +18° prob. 16 % 7.1 SE max 9.8 Scirocco 63 % 1012 hPa 3 pioggia leggera +17.5° perc. +17.2° 0.17 mm 7.3 SE max 10 Scirocco 75 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +17.8° perc. +17.5° 0.11 mm 7.8 SE max 10.4 Scirocco 75 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +20.5° perc. +20.2° 0.25 mm 7.7 SSE max 10.5 Scirocco 61 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +20.7° perc. +20.4° 0.48 mm 11.1 OSO max 12.3 Libeccio 60 % 1012 hPa 15 pioggia leggera +20.2° perc. +19.7° 0.11 mm 8.2 SO max 8.7 Libeccio 58 % 1012 hPa 18 nubi sparse +18.9° perc. +18.4° prob. 49 % 3.4 S max 5.6 Ostro 59 % 1012 hPa 21 nubi sparse +18.1° perc. +17.7° prob. 21 % 4.5 SE max 6 Scirocco 65 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:32

