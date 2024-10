Previsioni Meteo Angri: tutti i dettagli per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Sabato 19 Ottobre a Angri si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Durante la notte, si verificheranno piogge moderate, con una copertura nuvolosa totale e temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La situazione non migliorerà nella mattina, quando le piogge continueranno a manifestarsi, accompagnate da temperature che varieranno tra 19°C e 20°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 15 km/h.

Nel corso del pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un lieve miglioramento, con la possibilità di una diminuzione delle precipitazioni, anche se il cielo rimarrà coperto. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 19-20°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 75-80%. La velocità del vento sarà più contenuta, con intensità che non supereranno i 7 km/h.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, ma senza precipitazioni significative. Le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi sui 19°C. L’umidità rimarrà alta, e le condizioni di vento saranno tranquille, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Angri nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori miti. Domani si prevede un miglioramento, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti. Dopodomani, le condizioni potrebbero stabilizzarsi ulteriormente, portando a una maggiore presenza di sole.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Angri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +19.9° perc. +20.3° 1.52 mm 8.6 S max 11.3 Ostro 90 % 1015 hPa 3 pioggia moderata +19.3° perc. +19.6° 1.13 mm 2.2 N max 4.2 Tramontana 92 % 1014 hPa 6 pioggia leggera +19.6° perc. +19.9° 0.42 mm 2.1 NNO max 3.3 Maestrale 88 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +20.2° perc. +20.5° 0.94 mm 2.6 SSE max 4.5 Scirocco 83 % 1013 hPa 12 pioggia moderata +18.6° perc. +18.9° 3.53 mm 12.1 S max 15.9 Ostro 92 % 1014 hPa 15 cielo coperto +20° perc. +20° prob. 78 % 1.9 ONO max 1.9 Maestrale 73 % 1013 hPa 18 cielo coperto +19.4° perc. +19.4° prob. 75 % 3 NNE max 3.6 Grecale 80 % 1014 hPa 21 cielo coperto +19.4° perc. +19.4° prob. 34 % 3.9 ENE max 4.6 Grecale 80 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:11

