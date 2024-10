Previsioni Meteo Angri: tutti i dettagli per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 18 Ottobre a Angri indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge intermittenti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 23,1°C. La copertura nuvolosa sarà al 93%, e la velocità del vento sarà di circa 5,7 km/h proveniente da Sud Est. Con l’avanzare delle ore, si prevede un incremento della probabilità di pioggia, che si concretizzerà in piogge leggere già dalle prime ore del mattino.

Durante la mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Le temperature scenderanno a circa 19,8°C alle 07:00, con piogge moderate che continueranno a interessare la zona. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e la velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2,1 km/h e 10,9 km/h. Le precipitazioni si intensificheranno, portando a accumuli di pioggia leggera, con valori che raggiungeranno i 3,93 mm entro le 08:00.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22,5°C, mantenendo un cielo coperto. La probabilità di pioggia diminuirà progressivamente, ma le condizioni di umidità rimarranno elevate, attorno al 70%. Le piogge leggere continueranno a manifestarsi, con accumuli che potranno arrivare a 0,21 mm entro le 12:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 20,2°C. Le piogge riprenderanno con intensità variabile, passando da leggera a moderata, con accumuli di 1,53 mm previsti entro le 22:00. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, e l’umidità si attesterà attorno all’87%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Angri nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un graduale allentamento delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +23.1° perc. +22.8° Assenti 5.7 SE max 7.6 Scirocco 49 % 1019 hPa 3 cielo coperto +22.2° perc. +22° prob. 22 % 9 SE max 14.1 Scirocco 58 % 1017 hPa 6 pioggia leggera +21.4° perc. +21.4° 0.45 mm 1.4 ONO max 5.2 Maestrale 70 % 1018 hPa 9 cielo coperto +21.2° perc. +21.4° prob. 77 % 10.9 SE max 15.9 Scirocco 79 % 1018 hPa 12 pioggia leggera +23° perc. +23° 0.21 mm 7.7 S max 12.6 Ostro 65 % 1017 hPa 15 cielo coperto +22.5° perc. +22.7° prob. 10 % 7.6 SSE max 9.3 Scirocco 70 % 1016 hPa 18 cielo coperto +21.6° perc. +21.8° prob. 29 % 7.1 SE max 9.5 Scirocco 75 % 1016 hPa 21 pioggia leggera +20.6° perc. +20.9° 0.62 mm 6.7 SSE max 10 Scirocco 82 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:12

