Previsioni Meteo Argenta: il bollettino per domani giovedì 31 ottobre

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Argenta indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in una copertura nuvolosa crescente. Le temperature si manterranno su valori miti, con un picco di circa 20,5°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sarà più marcata nel pomeriggio e in serata, ma non si prevedono precipitazioni significative. I venti saranno leggeri, con direzione prevalentemente occidentale.

Durante la notte, Argenta si presenterà con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 15,2°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si aggirerà attorno all’86%. I venti saranno leggeri, provenienti da Ovest, con una velocità di circa 6,1 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 19,6°C intorno a mezzogiorno. L’umidità diminuirà, portandosi al 66%, mentre la copertura nuvolosa rimarrà contenuta, non superando il 9%. I venti si manterranno leggeri, con una velocità che varierà tra 6 e 7 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, con un picco di 20,5°C alle 14:00. L’umidità si manterrà intorno al 60%, e i venti saranno molto leggeri, con intensità che non supererà i 2,2 km/h.

La sera porterà un cielo nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a 15°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo l’82%. I venti continueranno a essere leggeri, con una velocità che si attesterà intorno ai 3,2 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Argenta nei prossimi giorni mostrano un trend di temperature stabili e una variabilità della copertura nuvolosa. Venerdì e Sabato si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, ma senza precipitazioni significative. Gli amanti del clima mite troveranno in questi giorni condizioni favorevoli per attività all’aperto, mentre le serate potrebbero risultare fresche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Argenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.9° perc. +14.8° Assenti 6.6 ONO max 6.8 Maestrale 87 % 1024 hPa 4 cielo sereno +14.1° perc. +14° Assenti 7.5 O max 7.6 Ponente 90 % 1025 hPa 7 cielo sereno +14.5° perc. +14.3° Assenti 7.5 O max 10 Ponente 88 % 1025 hPa 10 cielo sereno +18.6° perc. +18.4° Assenti 7 ONO max 6.5 Maestrale 70 % 1026 hPa 13 cielo coperto +20.4° perc. +20.1° Assenti 4.2 N max 3.9 Tramontana 61 % 1024 hPa 16 nubi sparse +18.2° perc. +17.9° Assenti 1.7 OSO max 2.2 Libeccio 71 % 1024 hPa 19 cielo coperto +16.6° perc. +16.3° Assenti 3.6 OSO max 3.8 Libeccio 78 % 1025 hPa 22 nubi sparse +15.4° perc. +15.1° Assenti 4.1 OSO max 4.3 Libeccio 84 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:59

