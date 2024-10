Previsioni Meteo Argenta: tutti i dettagli per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Argenta di Giovedì 10 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con qualche sporadica nuvola al mattino. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 15,6°C e i 24,5°C. I venti saranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 49,6 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, rendendo il rischio di pioggia praticamente assente.

Durante la notte, le condizioni saranno stabili, con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 17,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 58%, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 16,7 km/h da Sud-Sud Ovest. L’umidità sarà alta, intorno al 76%, ma non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno con un aumento graduale della temperatura fino a raggiungere i 23,7°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si ridurrà al 50%, e la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 28,9 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 55%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un netto miglioramento delle condizioni, con cielo sereno e temperature che toccheranno il picco di 24,5°C. I venti continueranno a soffiare da Sud Ovest, con intensità che varierà tra 22,7 km/h e 29,4 km/h. L’umidità si ridurrà ulteriormente, portandosi intorno al 50%.

La sera si preannuncia tranquilla, con temperature in calo fino a 15,6°C. Il cielo rimarrà sereno e i venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno a 6,4 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, attestandosi attorno all’84%, ma senza alcun rischio di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Argenta indicano una giornata di Giovedì 10 Ottobre all’insegna della stabilità e del bel tempo, con temperature piacevoli e un vento moderato. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, rendendo ideale il periodo per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Argenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.8° perc. +17.6° prob. 1 % 16.7 SSO max 42.3 Libeccio 76 % 1004 hPa 3 cielo sereno +17.6° perc. +17.4° Assenti 17.6 S max 40 Ostro 76 % 1002 hPa 6 cielo sereno +17.5° perc. +17.3° prob. 1 % 17.7 SSE max 41 Scirocco 77 % 1001 hPa 9 pioggia leggera +22.5° perc. +22.5° 0.1 mm 26.7 SSO max 47.2 Libeccio 65 % 1000 hPa 12 nubi sparse +24.1° perc. +24.1° prob. 45 % 31.4 SSO max 50.6 Libeccio 56 % 1000 hPa 15 cielo sereno +23.1° perc. +22.8° prob. 33 % 22.7 SO max 38.9 Libeccio 50 % 999 hPa 18 cielo sereno +18.2° perc. +17.7° prob. 31 % 14.1 OSO max 32 Libeccio 61 % 1001 hPa 21 cielo sereno +15.9° perc. +15.8° prob. 4 % 6.4 SSO max 8.9 Libeccio 84 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 18:31

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.