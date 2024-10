Previsioni Meteo Argenta: tutti i dettagli per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Argenta di Lunedì 7 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata prevalentemente sereno che si trasformerà in condizioni di cielo coperto nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime intorno ai 19°C. Tuttavia, nel corso della giornata si prevede l’arrivo di piogge leggere, specialmente nelle ore serali. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 18 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La mattina inizierà con un cielo sereno, ma già dalle prime ore si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo circa 19°C entro mezzogiorno. Durante la mattina, la velocità del vento sarà leggera, con direzione prevalentemente da nord.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con un’alta percentuale di copertura nuvolosa che toccherà il 100%. Le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 17°C. Si prevede che le precipitazioni inizino a manifestarsi, con pioggia leggera attesa a partire dalle ore 18:00. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 16 km/h.

La sera porterà con sé un cielo completamente coperto e piogge leggere, con temperature che si manterranno intorno ai 16°C. Le condizioni di umidità saranno elevate, superando l’80%, il che contribuirà a un senso di maggiore freschezza. Le precipitazioni continueranno, sebbene con intensità variabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Argenta nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Martedì e mercoledì potrebbero presentarsi con condizioni simili, quindi è consigliabile prepararsi a un clima variabile e a eventuali rovesci. La situazione meteo richiederà attenzione, specialmente per chi ha programmi all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Argenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14° perc. +13.6° Assenti 5.1 O max 5.8 Ponente 80 % 1014 hPa 3 cielo sereno +12.9° perc. +12.4° Assenti 6.5 O max 6.5 Ponente 84 % 1014 hPa 6 cielo sereno +12.9° perc. +12.4° Assenti 4.2 NO max 4.4 Maestrale 83 % 1016 hPa 9 nubi sparse +16.2° perc. +15.8° Assenti 3.7 NNE max 3.5 Grecale 70 % 1017 hPa 12 nubi sparse +19.2° perc. +18.8° Assenti 6.6 E max 6.7 Levante 60 % 1017 hPa 15 cielo coperto +17.5° perc. +17.2° Assenti 11.3 ESE max 16.8 Scirocco 73 % 1016 hPa 18 pioggia leggera +16.8° perc. +16.6° 0.11 mm 7.2 ESE max 14.8 Scirocco 78 % 1017 hPa 21 cielo coperto +16.8° perc. +16.6° prob. 20 % 8.5 E max 14.5 Levante 82 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:37

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.