Previsioni Meteo Ascoli Piceno: il bollettino per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Sabato 26 Ottobre, Ascoli Piceno si troverà ad affrontare una giornata caratterizzata da un clima variabile, con una predominanza di nuvolosità e possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno attorno ai 22°C durante le ore centrali della giornata, con un calo previsto nel tardo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6,5 km/h. L’umidità si attesterà su valori elevati, intorno al 91%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà piuttosto leggera, con un’umidità che si manterrà alta, attorno all’84%. La brezza leggera proveniente da Sud Ovest accompagnerà le prime ore della giornata.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere prevalentemente coperto, con temperature che saliranno fino a 21°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 93% intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 5,7 km/h. L’umidità, sebbene alta, inizierà a mostrare una leggera diminuzione.

Nel pomeriggio, si prevede un cambiamento significativo: il cielo sarà completamente coperto e si verificheranno piogge leggere, con accumuli di 0,15 mm e 0,28 mm tra le 15:00 e le 16:00. Le temperature scenderanno fino a 18°C, mentre l’umidità raggiungerà il 92%. La probabilità di pioggia aumenterà, con valori che toccheranno il 35%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si attesteranno intorno ai 17°C. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, con valori che si aggireranno intorno al 91%. Il vento sarà debole, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ascoli Piceno nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Domenica si prevede un parziale ritorno del sole, con temperature in aumento e una diminuzione della nuvolosità. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati, poiché le condizioni meteorologiche possono variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Ascoli Piceno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.1° perc. +16° Assenti 5.4 SO max 5 Libeccio 83 % 1023 hPa 4 poche nuvole +15.8° perc. +15.5° Assenti 5.1 SO max 4.9 Libeccio 81 % 1023 hPa 7 nubi sparse +17.9° perc. +17.7° Assenti 4.1 SSO max 4.2 Libeccio 75 % 1024 hPa 10 cielo coperto +21.2° perc. +21.2° Assenti 5.3 ESE max 4.9 Scirocco 67 % 1023 hPa 13 cielo coperto +21.8° perc. +21.8° prob. 2 % 6.5 E max 4.1 Levante 69 % 1022 hPa 16 pioggia leggera +18.1° perc. +18.4° 0.28 mm 3.7 ESE max 3.7 Scirocco 91 % 1022 hPa 19 cielo coperto +17.2° perc. +17.3° Assenti 4.7 SSO max 4.7 Libeccio 91 % 1022 hPa 22 nubi sparse +16.7° perc. +16.7° Assenti 5.4 SO max 4.9 Libeccio 86 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 17:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.