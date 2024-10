Previsioni Meteo Ascoli Piceno: tutti i dettagli per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 2 Ottobre a Ascoli Piceno indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 24°C nel pomeriggio, mentre la notte si inizierà con valori intorno ai 15,9°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, con punte di 100% nelle prime ore della mattina e nella serata. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud-ovest, con velocità che non supereranno i 8,6 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si trasformerà in un cielo coperto con un aumento della copertura nuvolosa fino al 96%. Le temperature si manterranno attorno ai 16°C, con un’umidità che si aggirerà intorno al 69%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1011 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 19,5°C alle 07:00 e continuando a salire fino a 22,6°C alle 09:00. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 51% entro le 10:00. I venti saranno leggeri, con una velocità media di 3,6 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, con il passaggio a nubi sparse a partire dalle 14:00. Le temperature raggiungeranno il picco di 24,8°C intorno alle 12:00 e si manterranno sopra i 24°C fino alle 15:00. L’umidità si stabilizzerà attorno al 47%, mentre i venti continueranno a essere leggeri, con una velocità che varierà tra 2,6 km/h e 4,7 km/h.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno lentamente fino a 18,5°C alle 20:00. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 77% entro la 23:00. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, con valori che non supereranno il 12%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Ascoli Piceno evidenziano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su livelli miti e una predominanza di cielo nuvoloso. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle eventuali variazioni delle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Ascoli Piceno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16° perc. +15.6° Assenti 8.6 SO max 8.5 Libeccio 73 % 1012 hPa 4 cielo coperto +16.4° perc. +16° Assenti 8.4 OSO max 8.5 Libeccio 69 % 1011 hPa 7 cielo coperto +19.5° perc. +19.1° Assenti 3.6 OSO max 5.9 Libeccio 62 % 1010 hPa 10 cielo coperto +23.7° perc. +23.4° Assenti 2.6 ENE max 9.2 Grecale 48 % 1009 hPa 13 cielo coperto +24.6° perc. +24.4° Assenti 4.7 ESE max 13 Scirocco 47 % 1007 hPa 16 nubi sparse +21.1° perc. +21° Assenti 2.7 ESE max 5.7 Scirocco 66 % 1007 hPa 19 cielo coperto +18.2° perc. +18° prob. 10 % 6.6 O max 7.3 Ponente 73 % 1008 hPa 22 cielo coperto +18.6° perc. +18.4° prob. 7 % 3.7 ONO max 5.9 Maestrale 74 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:40

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.