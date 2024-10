Previsioni Meteo Assemini: il bollettino per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 24 Ottobre a Assemini indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso con piogge intermittenti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 19,6°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Est-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 11,9 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà contenuta, ma non mancheranno momenti di pioggia leggera.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e si registreranno temperature comprese tra 19,8°C e 22,1°C. Le piogge leggere continueranno a manifestarsi, con accumuli minimi. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 19,2 km/h, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno all’82%. La probabilità di pioggia si attesterà intorno al 61%.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero miglioramento, con il cielo che potrebbe schiarirsi parzialmente. Tuttavia, le temperature scenderanno leggermente, oscillando tra 20,9°C e 22,7°C. Il vento continuerà a soffiare da Sud Est, mantenendo una velocità di circa 25 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 3%, ma non si escludono brevi rovesci.

La sera porterà nuovamente un aumento delle piogge, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20,4°C. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,33 mm. Il vento si manterrà teso, con raffiche che potranno raggiungere i 31,3 km/h. L’umidità sarà elevata, superando il 90%, e la probabilità di pioggia si attesterà attorno al 99%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Assemini nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con piogge che potrebbero continuare anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare durante le ore serali e notturne, quando le piogge potrebbero intensificarsi. La situazione climatica rimarrà sotto osservazione, e si raccomanda di seguire gli aggiornamenti per eventuali variazioni significative.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Assemini

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.6° perc. +19.9° prob. 22 % 7.4 ESE max 9.4 Scirocco 89 % 1025 hPa 4 pioggia leggera +19.7° perc. +20° 0.29 mm 9.5 ESE max 13.4 Scirocco 90 % 1024 hPa 7 cielo coperto +20.8° perc. +21.2° prob. 61 % 11.5 SE max 24.4 Scirocco 88 % 1025 hPa 10 cielo coperto +22.8° perc. +23.2° prob. 57 % 19.2 SE max 25.4 Scirocco 77 % 1025 hPa 13 cielo coperto +23° perc. +23.4° prob. 3 % 25.3 SE max 30.3 Scirocco 76 % 1024 hPa 16 cielo coperto +21.6° perc. +22° prob. 11 % 20.1 SE max 30.7 Scirocco 85 % 1023 hPa 19 pioggia leggera +20.8° perc. +21.2° 0.19 mm 16.1 SE max 29.4 Scirocco 88 % 1023 hPa 22 pioggia leggera +20.5° perc. +21° 0.33 mm 16.9 SE max 29.6 Scirocco 91 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 17:28

