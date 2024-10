Previsioni Meteo Assemini: tutti i dettagli per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 16 Ottobre a Assemini si presenteranno con una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piuttosto umido e nuvoloso, che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Durante la notte, si registreranno temperature comprese tra 21,4°C e 21,1°C, con cielo prevalentemente coperto e piogge leggere. La mattina proseguirà con nuvole e pioggia, ma nel pomeriggio ci sarà un miglioramento, con l’arrivo di schiarite e temperature che raggiungeranno i 26,1°C. La sera si presenterà serena, con temperature in calo e un cielo limpido.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una temperatura di 21,4°C. La situazione meteo si manterrà stabile fino alle prime ore del mattino, quando si verificheranno piogge leggere, con una temperatura che scenderà leggermente a 21,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% fino alle 06:00, con una leggera brezza proveniente da Nord.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno immediatamente. Infatti, si continuerà a registrare pioggia leggera fino alle 08:00, con temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. A partire dalle 09:00, il cielo comincerà a schiarirsi, ma la copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 100% fino a poco prima di mezzogiorno. Le temperature saliranno fino a 25,8°C alle 11:00, con una leggera brezza da Sud.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un netto miglioramento. A partire dalle 13:00, si assisterà a un aumento della presenza di nubi sparse, con temperature che raggiungeranno il picco di 26,1°C. La brezza si intensificherà, con velocità del vento che arriverà fino a 19 km/h. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, ma la probabilità di precipitazioni scenderà drasticamente.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata piacevole e fresca. La copertura nuvolosa si ridurrà drasticamente, raggiungendo valori minimi.

In conclusione, le previsioni meteo per Assemini nei prossimi giorni indicano un trend di miglioramento. Dopo una giornata di Mercoledì caratterizzata da piogge e nuvole, si prevede un Giovedì più soleggiato e caldo, con temperature in aumento. La situazione meteo si stabilizzerà, portando a un weekend con condizioni più favorevoli e temperature più miti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Assemini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +21.1° perc. +21.5° 0.34 mm 12.3 N max 24 Tramontana 84 % 1016 hPa 4 cielo coperto +21.4° perc. +21.7° prob. 27 % 1 NO max 2.5 Maestrale 81 % 1016 hPa 7 pioggia leggera +21.4° perc. +21.8° 0.15 mm 6.8 SE max 10.1 Scirocco 83 % 1017 hPa 10 cielo coperto +22.9° perc. +23° prob. 21 % 4 E max 4.9 Levante 69 % 1017 hPa 13 nubi sparse +26.1° perc. +26.1° prob. 12 % 15.7 SSE max 18.6 Scirocco 60 % 1015 hPa 16 nubi sparse +23.4° perc. +23.8° Assenti 16.6 S max 23.3 Ostro 77 % 1015 hPa 19 cielo sereno +21.1° perc. +21.6° Assenti 7.8 S max 8.9 Ostro 88 % 1016 hPa 22 nubi sparse +20.6° perc. +21° Assenti 6.6 S max 7.9 Ostro 89 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 18:39

