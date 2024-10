Previsioni Meteo Assemini: tutti i dettagli per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 9 Ottobre a Assemini indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,5°C. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 25,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà costante, con un’umidità che si aggirerà attorno al 43% nel pomeriggio.

Durante il pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 26,4°C, mentre il vento soffierà con una velocità media di circa 11,9 km/h. La sera porterà una leggera diminuzione delle temperature, che scenderanno fino a 20°C. Le condizioni di meteo rimarranno stabili, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo sereno.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con un cielo coperto e una temperatura di circa 17,5°C. La mattina inizierà con un cielo nuvoloso, ma le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22,9°C entro le 9:00. La situazione non cambierà significativamente fino a mezzogiorno, quando si registreranno i valori massimi della giornata. Nel pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che si manterranno stabili attorno ai 26,4°C. La sera porterà un abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni di meteo.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Assemini indicano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa che continuerà a caratterizzare il cielo. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la situazione meteorologica favorevole per attività all’aperto, sebbene sia consigliabile tenere in considerazione la presenza di nuvole.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Assemini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.5° perc. +17.6° prob. 4 % 1.9 ONO max 4.5 Maestrale 90 % 1013 hPa 4 cielo coperto +17.5° perc. +17.7° Assenti 5.8 NO max 8.2 Maestrale 91 % 1012 hPa 7 cielo coperto +19.1° perc. +19.3° Assenti 5.8 NO max 8.9 Maestrale 85 % 1013 hPa 10 cielo coperto +24.2° perc. +24.1° Assenti 9.3 O max 17 Ponente 54 % 1012 hPa 13 cielo coperto +26.4° perc. +26.4° Assenti 11.9 SO max 17.1 Libeccio 43 % 1011 hPa 16 cielo coperto +24.5° perc. +24.3° Assenti 10.3 OSO max 15.9 Libeccio 52 % 1010 hPa 19 nubi sparse +21° perc. +21° Assenti 5.7 SSO max 6 Libeccio 71 % 1010 hPa 22 nubi sparse +20.2° perc. +20.2° Assenti 7.8 S max 10 Ostro 72 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 18:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.