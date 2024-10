Previsioni Meteo Augusta: tutti i dettagli per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Augusta indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 21°C. La mattina si presenterà con condizioni simili, con una copertura nuvolosa al 100% e temperature che saliranno fino a 23,8°C. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 24,5°C. La sera porterà un ulteriore abbassamento della copertura nuvolosa, mantenendo comunque temperature gradevoli.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con nubi che non daranno luogo a precipitazioni. La temperatura si manterrà attorno ai 21°C, con un’umidità che si aggirerà intorno al 72%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Ovest, con raffiche che non supereranno i 6,4 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno da 21,5°C a 24,1°C. L’umidità scenderà leggermente, raggiungendo il 59%. Il vento, proveniente principalmente da Sud Est, si intensificherà, raggiungendo punte di 14,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo quindi il clima asciutto.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un cambiamento, con un passaggio a nubi sparse. Le temperature toccheranno il picco di 24,5°C alle 12:00, per poi scendere leggermente a 22,9°C alle 17:00. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno arrivare fino a 26,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 75%, rendendo l’aria leggermente umida ma comunque gradevole.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si schiarirà e temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. Il vento si calmerà, mantenendosi attorno ai 10 km/h. L’umidità rimarrà stabile, intorno al 70%, garantendo una serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Augusta nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature miti e una predominanza di nubi sparse. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Augusta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +21° perc. +21° Assenti 5.8 OSO max 5.9 Libeccio 71 % 1019 hPa 5 cielo coperto +21° perc. +21° Assenti 5.3 OSO max 5.5 Libeccio 69 % 1019 hPa 8 cielo coperto +23.2° perc. +23.2° Assenti 4 SE max 4.2 Scirocco 59 % 1020 hPa 11 cielo coperto +24.2° perc. +24.3° Assenti 14.3 SE max 12.5 Scirocco 62 % 1020 hPa 14 cielo coperto +24.1° perc. +24.3° Assenti 21.6 SE max 23.5 Scirocco 68 % 1019 hPa 17 nubi sparse +22.9° perc. +23.2° Assenti 17.2 SSE max 22 Scirocco 75 % 1019 hPa 20 nubi sparse +22.4° perc. +22.6° Assenti 10.3 OSO max 12.1 Libeccio 73 % 1020 hPa 23 nubi sparse +22° perc. +22.1° Assenti 6.9 O max 7.8 Ponente 70 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:16

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.