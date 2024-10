Previsioni Meteo Barcellona Pozzo di Gotto: il bollettino per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 16 Ottobre a Barcellona Pozzo di Gotto indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura di circa 21,6°C. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo completamente coperto nella mattina. Le temperature si attesteranno intorno ai 25°C nel pomeriggio, mentre nel corso della sera si assisterà a un lieve abbassamento, con valori che scenderanno a circa 21°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo presenterà nubi sparse e la temperatura si manterrà attorno ai 21,6°C. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 11 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 67%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1019 hPa.

Nella mattina, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 25,5°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4 km/h e i 6,9 km/h, proveniente principalmente da direzioni variabili. L’umidità si manterrà attorno al 56%, garantendo un clima piuttosto umido.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento, con il ritorno di nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 25°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 10,1 km/h. L’umidità salirà leggermente fino al 61%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà nuovamente coperto, con temperature che scenderanno a circa 21°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 17 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 76%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Barcellona Pozzo di Gotto suggeriscono una continuazione di condizioni simili, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature gradevoli. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà una leggera oscillazione delle temperature, ma senza significativi cambiamenti nelle condizioni meteo generali. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un ambiente favorevole per le loro attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Barcellona Pozzo di Gotto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +21.4° perc. +21.4° Assenti 9.5 S max 9.9 Ostro 68 % 1019 hPa 5 nubi sparse +21.6° perc. +21.5° Assenti 7.5 S max 7.6 Ostro 65 % 1019 hPa 8 cielo coperto +24.9° perc. +24.9° Assenti 1.7 O max 4.5 Ponente 57 % 1020 hPa 11 cielo coperto +25.5° perc. +25.5° Assenti 3.3 NNE max 5 Grecale 56 % 1020 hPa 14 cielo coperto +25.5° perc. +25.6° Assenti 6.9 E max 7.8 Levante 57 % 1018 hPa 17 nubi sparse +22.2° perc. +22.4° Assenti 13.5 SSE max 17.1 Scirocco 75 % 1019 hPa 20 nubi sparse +21.7° perc. +21.9° Assenti 12.3 S max 15.8 Ostro 75 % 1019 hPa 23 cielo coperto +21.8° perc. +22° Assenti 9.9 S max 11.4 Ostro 74 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:16

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.