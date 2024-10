Previsioni Meteo Battipaglia: il bollettino per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Battipaglia di Giovedì 17 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre nel corso della mattina ci sarà un miglioramento temporaneo con schiarite. Tuttavia, nel pomeriggio e nella sera, le nuvole torneranno a dominare il cielo, mantenendo un’atmosfera umida e fresca.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura di 20,1°C e un’umidità del 71%. La velocità del vento sarà di 6 km/h proveniente da Nord-Nord Est. Alle 01:00, si prevede una leggera pioggia con una temperatura che salirà a 20,5°C. La situazione continuerà a rimanere instabile fino alle 05:00, quando il cielo rimarrà coperto e la temperatura si attesterà intorno ai 21,3°C.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, il cielo sarà ancora coperto, ma la temperatura scenderà leggermente a 20,7°C. A partire dalle 07:00, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con la presenza di nubi sparse e una temperatura che raggiungerà i 22,8°C. Durante le ore centrali della giornata, le temperature continueranno a salire, toccando un massimo di 27°C intorno alle 10:00 e mantenendosi attorno ai 26,3°C nel pomeriggio.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 24,6°C alle 15:00. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. La sera si presenterà con un cielo nuovamente coperto, e la temperatura si attesterà intorno ai 21°C alle 19:00. La giornata si concluderà con una temperatura di 20,3°C alle 23:00.

In conclusione, le previsioni del tempo per Battipaglia nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede un miglioramento temporaneo nel fine settimana, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.1° perc. +20° Assenti 6 NNE max 8.7 Grecale 71 % 1022 hPa 3 cielo coperto +21.6° perc. +21.5° prob. 15 % 13.9 E max 21.9 Levante 62 % 1019 hPa 6 cielo coperto +20.7° perc. +20.7° Assenti 2.3 NNO max 4 Maestrale 72 % 1020 hPa 9 nubi sparse +26.3° perc. +26.3° Assenti 3.2 SO max 3.9 Libeccio 49 % 1021 hPa 12 nubi sparse +27.2° perc. +27.4° Assenti 10 OSO max 8.1 Libeccio 46 % 1019 hPa 15 cielo coperto +24.6° perc. +24.5° Assenti 2.1 OSO max 3.9 Libeccio 56 % 1019 hPa 18 nubi sparse +21.4° perc. +21.3° Assenti 6.1 ENE max 7.3 Grecale 66 % 1019 hPa 21 cielo coperto +21.2° perc. +21.1° Assenti 1.2 NO max 3.6 Maestrale 65 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:12

