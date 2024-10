Previsioni Meteo Battipaglia: tutti i dettagli per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Battipaglia di Domenica 20 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso che si trasformerà in un clima più temperato nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 24,2°C durante le ore centrali. Tuttavia, la presenza di nuvole e piogge intermittenti influenzerà il comfort climatico, rendendo necessaria una certa attenzione per chi intende trascorrere del tempo all’aperto.

Nella notte, le condizioni saranno dominate da pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,6°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 91%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 6,6 km/h e i 8,2 km/h. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli che potranno arrivare fino a 2,18 mm.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento parziale delle condizioni meteo. Le prime ore del giorno vedranno un cielo coperto, ma già a partire dalle 07:00 si registreranno nubi sparse e un incremento della temperatura fino a 20,9°C. La probabilità di pioggia diminuirà, ma non sarà del tutto assente, con una possibilità di 37% di precipitazioni. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi attorno al 71% entro le 08:00.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore miglioramento, con temperature che toccheranno i 24,2°C alle 11:00. Tuttavia, si prevedono piogge leggere che si manifesteranno nuovamente, specialmente intorno alle 12:00 e alle 13:00, con accumuli di circa 0,36 mm. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, attestandosi attorno al 99%. Le condizioni di umidità si stabilizzeranno attorno al 66%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 18,6°C. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, ma l’umidità rimarrà alta, attorno all’84%. Le condizioni di vento saranno moderate, con velocità che raggiungeranno i 10,4 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Battipaglia nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilizzazione, con un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Lunedì e martedì si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, rendendo le giornate più soleggiate e piacevoli. Tuttavia, è sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti repentini.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Battipaglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.6° perc. +17.8° 0.58 mm 8.2 ENE max 9.4 Grecale 91 % 1015 hPa 3 pioggia moderata +17.3° perc. +17.6° 2.18 mm 6.8 NE max 11 Grecale 95 % 1015 hPa 6 cielo coperto +16.9° perc. +17° prob. 80 % 7.4 E max 8.6 Levante 89 % 1017 hPa 9 poche nuvole +22.5° perc. +22.4° prob. 47 % 3.1 ENE max 6.6 Grecale 64 % 1019 hPa 12 pioggia leggera +23.7° perc. +23.6° 0.15 mm 6.5 OSO max 8.1 Libeccio 56 % 1018 hPa 15 cielo coperto +22° perc. +22° prob. 41 % 2.6 NNO max 6.3 Maestrale 69 % 1019 hPa 18 cielo coperto +18.5° perc. +18.6° prob. 28 % 7.6 NE max 8.6 Grecale 84 % 1022 hPa 21 cielo coperto +18.1° perc. +18.2° Assenti 10.4 ENE max 16.2 Grecale 86 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:08

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.