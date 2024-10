Previsioni Meteo Belpasso: tutti i dettagli per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 7 Ottobre a Belpasso indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio con un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 25,1°C durante le ore centrali della giornata. La situazione meteorologica sarà influenzata da venti leggeri e una progressiva umidità che aumenterà nel corso della giornata.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 15,6°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno al 6%, e i venti si presenteranno leggeri, provenienti da Ovest – Nord Ovest, con velocità di circa 2,8 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 59%, garantendo una notte fresca e tranquilla.

Durante la mattina, il meteo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 24,6°C entro le ore di punta. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 5%, permettendo al sole di riscaldare l’aria. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra 1,8 km/h e 6,9 km/h, favorendo una sensazione di calore piacevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nel meteo, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature inizieranno a scendere, portandosi a circa 22,6°C alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 31%, e i venti si faranno più intensi, con velocità che potranno arrivare fino a 12 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 45%, rendendo l’aria leggermente più pesante.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18°C, mentre l’umidità salirà fino a toccare il 71%. I venti si presenteranno leggeri, con velocità che non supereranno i 2,5 km/h, creando un’atmosfera calma e tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Belpasso nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Tuttavia, è possibile che si verifichino sporadiche nuvole, soprattutto nel pomeriggio. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto, mentre le serate si presenteranno fresche e serene.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Belpasso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.4° perc. +14.6° Assenti 3.3 ONO max 4.1 Maestrale 58 % 1016 hPa 4 cielo sereno +14.9° perc. +13.9° Assenti 2.5 NO max 3.3 Maestrale 55 % 1016 hPa 7 cielo sereno +18.5° perc. +17.6° Assenti 1.8 OSO max 2.7 Libeccio 44 % 1017 hPa 10 cielo sereno +23.6° perc. +22.9° Assenti 3.6 S max 5 Ostro 33 % 1018 hPa 13 cielo sereno +24.9° perc. +24.3° Assenti 10.6 SE max 9.4 Scirocco 33 % 1017 hPa 16 poche nuvole +21.1° perc. +20.6° Assenti 11.1 ESE max 12.8 Scirocco 52 % 1018 hPa 19 cielo coperto +18.6° perc. +18.2° Assenti 2.5 ESE max 8.2 Scirocco 64 % 1019 hPa 22 cielo coperto +18.2° perc. +17.9° Assenti 1.5 ESE max 5.6 Scirocco 69 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:30

