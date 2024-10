Previsioni Meteo Biancavilla: tutti i dettagli per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Biancavilla di Giovedì 10 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19,6°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un graduale aumento, raggiungendo i 27,6°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 18,9 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 32% e il 67% nel corso della giornata.

Durante la notte, Biancavilla si presenterà con un cielo inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà al 99%. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 19,6°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. La pressione atmosferica sarà di 1013 hPa, mentre l’umidità si attesterà al 63%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 25,3°C alle ore 8:00 e i 28,4°C entro le ore 11:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, con valori che toccheranno i 12,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 32%, rendendo l’aria più piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 28°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. Il cielo continuerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa che rimarrà al 100%. La velocità del vento si attesterà tra i 9,8 km/h e i 13,7 km/h, mantenendo una brezza leggera. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 58%.

La sera porterà un cambiamento nella situazione meteorologica, con un cielo che si presenterà con nubi sparse. Le temperature scenderanno a circa 21°C, mentre la velocità del vento si ridurrà ulteriormente. L’umidità si manterrà alta, attorno al 67%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1011 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Biancavilla nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente nuvoloso. È probabile che nei giorni successivi si verifichino ulteriori variazioni, ma per ora si prevede una stabilità meteorologica che potrebbe favorire attività all’aperto, sempre tenendo conto della copertura nuvolosa.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Biancavilla

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19.4° perc. +18.8° Assenti 4.7 ONO max 7.2 Maestrale 57 % 1012 hPa 4 nubi sparse +19.8° perc. +18.9° Assenti 4.1 ONO max 6.6 Maestrale 39 % 1011 hPa 7 cielo coperto +23.6° perc. +23° Assenti 6 O max 10.3 Ponente 37 % 1011 hPa 10 cielo coperto +27.6° perc. +27° Assenti 11.4 OSO max 18.3 Libeccio 33 % 1011 hPa 13 cielo coperto +28.8° perc. +27.8° Assenti 13.1 OSO max 18 Libeccio 32 % 1009 hPa 16 cielo coperto +25.3° perc. +25.1° Assenti 9.8 OSO max 14.5 Libeccio 48 % 1009 hPa 19 nubi sparse +21.4° perc. +21.3° Assenti 5.6 ONO max 10.5 Maestrale 67 % 1011 hPa 22 nubi sparse +21.5° perc. +21.3° Assenti 6.1 NO max 8.9 Maestrale 63 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:26

