Previsioni Meteo Bisceglie: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

Martedì 29 Ottobre a Bisceglie si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, ma nel corso della mattinata si assisterà a un miglioramento, con schiarite che si alterneranno a momenti di nuvolosità. Le previsioni del tempo indicano una leggera diminuzione della copertura nuvolosa nel corso della mattinata, mentre nel pomeriggio il cielo tornerà a coprirsi, mantenendo comunque temperature gradevoli.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 18,1°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. La velocità del vento sarà di circa 16,5 km/h proveniente da Ovest, creando una leggera brezza vivace. Con l’avanzare delle ore, si assisterà a un graduale abbassamento della copertura nuvolosa, passando a nubi sparse e temperature che scenderanno leggermente, fino a raggiungere i 17,3°C alle 05:00.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno o con poche nuvole, con temperature che varieranno da 17,3°C a 20,4°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10-15 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole. La copertura nuvolosa sarà bassa, con valori che si attesteranno tra il 9% e il 16%. Questo permetterà di godere di un’ottima visibilità e di un clima ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà nuovamente, con un aumento della nuvolosità. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19-20°C, mentre la copertura nuvolosa salirà fino al 97%. Il vento, proveniente principalmente da Nord-Est, si presenterà con intensità leggera, attorno ai 6-11 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo così un clima asciutto.

La sera porterà un ulteriore incremento della nuvolosità, con il cielo che si presenterà completamente coperto. Le temperature si manterranno attorno ai 19°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento. L’umidità rimarrà alta, intorno al 78-80%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Bisceglie indicano una giornata variabile, con un inizio promettente e un pomeriggio nuvoloso. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 17°C e i 20°C. Gli amanti del clima mite troveranno quindi in questa settimana un periodo favorevole, anche se è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Bisceglie

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +17.6° perc. +17.6° Assenti 16.3 O max 21.6 Ponente 84 % 1024 hPa 5 poche nuvole +17.3° perc. +17.3° Assenti 14.4 O max 19.3 Ponente 84 % 1024 hPa 8 poche nuvole +18.6° perc. +18.5° Assenti 14 O max 14.4 Ponente 76 % 1025 hPa 11 poche nuvole +20.4° perc. +20.3° Assenti 9.6 NNO max 9.4 Maestrale 66 % 1024 hPa 14 cielo coperto +19.9° perc. +19.7° Assenti 11.4 NE max 10.5 Grecale 70 % 1023 hPa 17 cielo coperto +19.5° perc. +19.6° Assenti 6.9 NE max 7.9 Grecale 81 % 1023 hPa 20 cielo coperto +19.3° perc. +19.2° Assenti 10.4 OSO max 14.8 Libeccio 73 % 1023 hPa 23 nubi sparse +17.8° perc. +17.7° Assenti 15.9 O max 21 Ponente 79 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 16:49

