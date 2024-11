Previsioni Meteo Bisceglie: il bollettino per il weekend 1 – 3 Novembre

MeteoWeb

Venerdì 1 Novembre

Nella notte di Venerdì 1 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +17,5°C. La velocità del vento sarà di circa 15,1 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 20,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa. Non si prevederanno precipitazioni, rendendo la notte ideale per una passeggiata all’aperto.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno fino alle ore 08:00, quando si inizieranno a formare nubi sparse. La temperatura salirà gradualmente, raggiungendo i +19,9°C entro le 12:00. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, oscillando tra i 9,1 km/h e i 10,2 km/h. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi intorno al 54%. Anche in questa fascia oraria non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 91% alle 14:00. La temperatura massima si stabilirà attorno ai +19,8°C, mentre la velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 9,5 km/h. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 70%. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni, rendendo il pomeriggio adatto per attività all’aperto, nonostante il cielo nuvoloso.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che scenderanno fino a +18,4°C alle 21:00. La velocità del vento sarà più contenuta, con valori attorno ai 2,6 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 73%. Anche in questa fase non si prevedono precipitazioni, permettendo di godere di una serata tranquilla.

Sabato 2 Novembre

La notte di Sabato 2 Novembre si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai +17,1°C. La velocità del vento sarà di circa 12,7 km/h da Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 16,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 63%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la notte tranquilla.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà progressivamente, con una temperatura che salirà fino a +19,7°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa si ridurrà, passando da 85% a 29%. La velocità del vento varierà tra i 9,6 km/h e i 15,3 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, attestandosi intorno al 52%. Anche in questa fascia oraria non si registreranno precipitazioni, rendendo la mattina ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +19,3°C. La velocità del vento sarà moderata, con valori che si aggireranno intorno ai 6,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 60%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, permettendo di godere di un pomeriggio piacevole.

Nella sera, il cielo si presenterà con poche nuvole, con temperature che scenderanno fino a +17,0°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 19,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’81%. Anche in questa fase non si prevedono precipitazioni, rendendo la serata ideale per uscire.

Domenica 3 Novembre

La notte di Domenica 3 Novembre si presenterà con poche nuvole e una temperatura di circa +16,4°C. La velocità del vento sarà di 20,3 km/h da Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 26,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la notte tranquilla.

Durante la mattina, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso, con temperature che saliranno fino a +19,1°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa varierà, raggiungendo il 59%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 13,5 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 66%. Anche in questa fascia oraria non si registreranno precipitazioni, permettendo di godere di una mattinata piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con temperature che si attesteranno attorno ai +19,0°C. La velocità del vento sarà moderata, con valori che si aggireranno intorno ai 18,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 65%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, rendendo il pomeriggio adatto per attività all’aperto, nonostante il cielo nuvoloso.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno fino a +17,5°C. La velocità del vento sarà più contenuta, con valori attorno ai 8,5 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 70%. Anche in questa fase non si prevedono precipitazioni, permettendo di godere di una serata tranquilla.

In conclusione, il fine settimana si presenterà con condizioni meteorologiche variabili, ma senza precipitazioni significative. Venerdì e Sabato offriranno momenti di bel tempo, mentre Domenica si prevede un aumento della copertura nuvolosa. Sarà un ottimo momento per approfittare delle temperature miti e delle attività all’aperto.

