Previsioni Meteo Brugherio: tutti i dettagli per domani mercoledì 16 ottobre

Le previsioni meteo per Brugherio di Mercoledì 16 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente piovose, con temperature che si manterranno attorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’alta probabilità di precipitazioni che si manifesteranno soprattutto durante le ore della mattina e nel corso del pomeriggio. I venti si presenteranno leggeri, provenienti principalmente da est, con intensità variabile.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 15,3°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 95%, e non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento sarà di circa 5,3 km/h, con direzione est-nord-est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 90%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1021 hPa.

Nella mattina, le condizioni cambieranno drasticamente con l’arrivo di pioggia leggera che si intensificherà in pioggia moderata. Le temperature scenderanno leggermente, oscillando tra i 14,7°C e i 15,3°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 9,1 km/h. Le precipitazioni si faranno sentire con accumuli che potranno arrivare fino a 3,57 mm entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, la situazione non migliorerà, con la pioggia leggera che continuerà a cadere. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15°C, mentre la copertura nuvolosa rimarrà invariata. La velocità del vento si manterrà intorno ai 5-8 km/h, con direzione est-nord-est. Anche in questo intervallo, si prevedono accumuli di pioggia, sebbene più contenuti rispetto alla mattina.

La sera porterà un lieve miglioramento, ma le condizioni rimarranno comunque coperte. Le temperature si manterranno intorno ai 15°C e la pioggia leggera potrebbe ripresentarsi, con accumuli minimi. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 5 km/h, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 92%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Brugherio indicano un miglioramento a partire da Giovedì, quando si prevede un parziale ritorno del sole e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, le temperature rimarranno fresche, quindi si consiglia di prepararsi per una settimana autunnale caratterizzata da un clima variabile e umido.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Brugherio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.2° perc. +15.1° Assenti 5 ENE max 8.2 Grecale 90 % 1021 hPa 4 cielo coperto +15.1° perc. +15° prob. 3 % 5.4 E max 10.3 Levante 87 % 1020 hPa 7 pioggia leggera +15.3° perc. +15.1° 0.72 mm 6.8 E max 18.3 Levante 86 % 1020 hPa 10 pioggia moderata +14.7° perc. +14.7° 3.57 mm 7.3 ENE max 22.4 Grecale 94 % 1021 hPa 13 pioggia leggera +14.9° perc. +14.9° 0.87 mm 8.4 ENE max 23.8 Grecale 94 % 1020 hPa 16 cielo coperto +15° perc. +15° prob. 74 % 5.2 ENE max 16.1 Grecale 93 % 1020 hPa 19 cielo coperto +15.2° perc. +15.2° prob. 25 % 5.1 ENE max 16.6 Grecale 92 % 1020 hPa 22 pioggia leggera +15° perc. +15° 0.18 mm 5.4 ENE max 19.2 Grecale 95 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:44 e tramonta alle ore 18:30

