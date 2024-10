Previsioni Meteo Cagliari: tutti i dettagli per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cagliari di Lunedì 21 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento delle temperature nel corso della giornata. La copertura nuvolosa varierà da nubi sparse al mattino a cielo sereno nel pomeriggio e in serata. Le temperature si attesteranno tra i 17,9°C e i 22,7°C, con un leggero aumento rispetto ai giorni precedenti. I venti saranno deboli, prevalentemente da est, con intensità che non supererà i 11,3 km/h.

Nella notte, Cagliari si presenterà con un cielo inizialmente coperto, con una temperatura di circa 18,2°C e una probabilità di precipitazioni dell’89%. Con il passare delle ore, la situazione migliorerà e si passerà a nubi sparse, con una temperatura percepita che scenderà leggermente fino a 17,2°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 7,8 km/h, rendendo la brezza leggera.

La mattina inizierà con cielo coperto, ma già dalle prime ore si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole. La temperatura salirà fino a 22,6°C intorno a mezzogiorno, con una copertura nuvolosa che scenderà al 33%. I venti continueranno a soffiare da est, mantenendosi leggeri.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà quasi sereno, con poche nuvole e una temperatura massima di 22,7°C. La brezza sarà più intensa, con velocità che raggiungeranno i 11,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 59%, rendendo l’aria piacevole e fresca.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 17,9°C. I venti si attenueranno ulteriormente, mantenendosi sotto i 7 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, intorno al 5%, garantendo una serata tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cagliari nei prossimi giorni mostrano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e cieli sereni. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore innalzamento delle temperature, con valori che potrebbero superare i 23°C. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno condizioni ideali per godere della bellezza della città.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Cagliari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.9° perc. +17.9° prob. 16 % 6 E max 8.7 Levante 83 % 1022 hPa 4 nubi sparse +17.1° perc. +17.1° prob. 22 % 8.3 E max 10.5 Levante 85 % 1023 hPa 7 cielo coperto +18.3° perc. +18.3° prob. 2 % 6 ENE max 8.6 Grecale 81 % 1024 hPa 10 nubi sparse +21.6° perc. +21.4° prob. 3 % 7.5 SE max 12.9 Scirocco 64 % 1024 hPa 13 poche nuvole +22.7° perc. +22.6° prob. 9 % 11.2 SSE max 12.7 Scirocco 59 % 1023 hPa 16 poche nuvole +21.4° perc. +21.4° prob. 18 % 9.3 SE max 15.9 Scirocco 66 % 1023 hPa 19 cielo sereno +19.1° perc. +19.1° prob. 19 % 5.4 ENE max 9.6 Grecale 80 % 1024 hPa 22 cielo sereno +18.2° perc. +18.2° prob. 5 % 6.3 NNE max 9.2 Grecale 83 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 18:32

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.