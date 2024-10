Previsioni Meteo Caltagirone: il bollettino per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Venerdì 1 Novembre a Caltagirone si presenteranno prevalentemente serene, con temperature che varieranno nel corso della giornata. La previsione del tempo indica un clima mite, ideale per attività all’aperto, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, garantendo ampie schiarite e un’ottima visibilità.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13,3°C, con cielo sereno e umidità elevata, che raggiungerà il 92%. La brezza leggera proveniente da Nord Est garantirà un clima gradevole, senza precipitazioni previste. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 12°C.

Durante la mattina, il sole si farà sentire con forza, portando le temperature a salire fino a 21,1°C entro le ore centrali. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa pari a 0%. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 43% intorno a mezzogiorno. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, attestandosi attorno ai 19,7°C alle ore 15:00. Anche in questo intervallo, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà l’1%. L’umidità aumenterà, ma rimarrà comunque in una fascia accettabile, intorno al 49%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con velocità che varieranno tra i 5 e i 9 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 13,9°C. Il cielo sarà ancora sereno, con una leggera presenza di nuvole sparse, e l’umidità salirà fino all’86%. Le condizioni di vento rimarranno tranquille, con una leggera bava che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Caltagirone indicano un Venerdì 1 Novembre caratterizzato da un clima sereno e mite, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede una continuità di queste condizioni, con temperature che si manterranno su livelli gradevoli e una bassa probabilità di precipitazioni. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un inizio di Novembre all’insegna della stabilità meteorologica.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Caltagirone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.8° perc. +12.6° Assenti 8.1 NE max 8.9 Grecale 93 % 1023 hPa 5 cielo sereno +12.3° perc. +12° Assenti 8.5 NE max 9.8 Grecale 91 % 1023 hPa 8 cielo sereno +16.9° perc. +16.4° Assenti 8.6 ENE max 10.5 Grecale 67 % 1024 hPa 11 cielo sereno +20.5° perc. +19.8° Assenti 5.4 NE max 5.2 Grecale 46 % 1023 hPa 14 cielo sereno +20.9° perc. +20.2° Assenti 1.8 SO max 7.1 Libeccio 42 % 1022 hPa 17 cielo sereno +15° perc. +14.5° Assenti 5.9 SO max 6 Libeccio 76 % 1023 hPa 20 cielo sereno +14.2° perc. +13.8° Assenti 3.6 NNO max 4.6 Maestrale 84 % 1024 hPa 23 nubi sparse +13.3° perc. +13° Assenti 2.6 NNO max 3.6 Maestrale 89 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 17:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.