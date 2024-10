Previsioni Meteo Canicattì: tutti i dettagli per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Canicattì indicano una giornata caratterizzata da un inizio con condizioni di cielo prevalentemente nuvoloso e piogge leggere nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. I venti saranno moderati, con raffiche che potrebbero rendere la sensazione di freschezza più accentuata.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno fino alle prime ore del mattino, con una temperatura che si attesterà attorno ai 18,6°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con un’umidità che si manterrà intorno al 90%. Con l’avanzare delle ore, a partire dalla mattina, si assisterà a un aumento della nuvolosità, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 26,4°C intorno a mezzogiorno. I venti, inizialmente leggeri, si intensificheranno, raggiungendo velocità di circa 24 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 22,6°C alle 17:00. Le precipitazioni inizieranno a manifestarsi, con piogge leggere che si intensificheranno nel corso della sera. Le temperature percepite si manterranno attorno ai 22°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo valori superiori all’80%.

Durante la sera, le piogge continueranno, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,78 mm. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 21,6°C, con un cielo completamente coperto e venti leggeri provenienti da sud. La probabilità di pioggia sarà alta, superando il 76%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Canicattì nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, per Giovedì 3 Ottobre, si consiglia di prepararsi a una giornata di pioggia leggera e di tenere in considerazione le condizioni di umidità elevata.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Canicattì

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18.3° perc. +18.6° Assenti 4.4 E max 4.8 Levante 91 % 1011 hPa 4 nubi sparse +17.8° perc. +18.1° Assenti 5.4 ENE max 5.8 Grecale 93 % 1010 hPa 7 nubi sparse +20.8° perc. +21° prob. 10 % 8.3 ESE max 13.2 Scirocco 78 % 1010 hPa 10 nubi sparse +25.9° perc. +26° prob. 7 % 21 SSE max 29.6 Scirocco 54 % 1009 hPa 13 cielo coperto +26.3° perc. +26.3° Assenti 23.7 SSE max 30.8 Scirocco 56 % 1007 hPa 16 cielo coperto +23.5° perc. +23.9° Assenti 12.8 S max 20.1 Ostro 76 % 1007 hPa 19 pioggia leggera +22.1° perc. +22.6° 0.11 mm 4.2 SE max 6.8 Scirocco 87 % 1008 hPa 22 pioggia leggera +21.4° perc. +21.8° 0.13 mm 5.2 ONO max 5.9 Maestrale 83 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:40

