Previsioni Meteo Capaccio Paestum: il bollettino per domani martedì 8 ottobre

Martedì 8 Ottobre a Capaccio Paestum si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con un aumento delle precipitazioni nel corso della sera. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 14,7°C durante la notte a un massimo di 23,4°C nel primo pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà costante, raggiungendo il 100% nelle prime ore del giorno, per poi attenuarsi leggermente nel pomeriggio. I venti si presenteranno deboli, con una velocità media di circa 5-10 km/h e direzione variabile, prevalentemente da est e sud-ovest.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 14,7°C. L’umidità sarà alta, attorno al 78%, e non si registreranno precipitazioni. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 6,4 km/h provenienti da est.

Nella mattina, le condizioni rimarranno stabili con cielo coperto e temperature in lieve aumento, raggiungendo i 20,6°C entro le 08:00. L’umidità scenderà gradualmente, ma rimarrà comunque elevata, attorno al 52%. I venti continueranno a soffiare debolmente, mantenendo una brezza leggera.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature toccheranno il picco di 23,4°C intorno alle 12:00 e si manterranno attorno ai 22°C fino alle 15:00. L’umidità si stabilizzerà attorno al 49%, mentre i venti diventeranno più variabili, ma sempre leggeri.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo cambierà drasticamente. Si prevede l’arrivo di piogge moderate a partire dalle 21:00, con un’intensificazione delle precipitazioni che porterà a forti piogge intorno alle 22:00. Le temperature scenderanno a 15,1°C e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 94%. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 34,5 km/h, rendendo la situazione più instabile.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Capaccio Paestum indicano un miglioramento temporaneo mercoledì, con un possibile ritorno del sole e temperature più miti. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle condizioni meteo, poiché le piogge previste per martedì sera potrebbero influenzare le attività all’aperto nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Capaccio Paestum

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.7° perc. +14.3° Assenti 6.4 E max 6.2 Levante 78 % 1018 hPa 3 cielo coperto +15° perc. +14.4° Assenti 4.6 E max 4.8 Levante 74 % 1017 hPa 6 cielo coperto +16.1° perc. +15.6° Assenti 5.4 E max 5.7 Levante 68 % 1017 hPa 9 cielo coperto +22° perc. +21.5° Assenti 5.7 SO max 9 Libeccio 48 % 1017 hPa 12 cielo coperto +23.4° perc. +23° Assenti 8.6 OSO max 14.6 Libeccio 46 % 1015 hPa 15 nubi sparse +22.5° perc. +22° Assenti 5.2 SSO max 12.5 Libeccio 49 % 1014 hPa 18 nubi sparse +18° perc. +17.6° Assenti 6.9 ESE max 7.2 Scirocco 65 % 1013 hPa 21 pioggia moderata +16.2° perc. +16.2° 2.93 mm 23.1 O max 34.5 Ponente 88 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:26

