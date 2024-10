Previsioni Meteo Capaccio Paestum: il bollettino per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Capaccio Paestum indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con una predominanza di nuvolosità e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che accompagneranno il passaggio delle ore, mentre al mattino si assisterà a un graduale miglioramento, con nubi sparse che sostituiranno le condizioni di pioggia. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, ma senza precipitazioni significative. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, con un cielo che rimarrà nuvoloso.

Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, Capaccio Paestum vivrà condizioni di pioggia leggera con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 93%. Le temperature si manterranno tra +17,9°C e +14,8°C, con una leggera brezza proveniente da sud-ovest. La mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo sarà coperto, ma le piogge cesseranno, lasciando spazio a nubi sparse. Le temperature saliranno fino a +19,7°C intorno a mezzogiorno, con un’umidità che si attesterà attorno al 57%.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo continuerà a essere prevalentemente coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +15,6°C alle 17:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 5,3 km/h e i 12 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 78%.

La sera, dalle 18:00 alle 23:00, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14°C, con un cielo nuvoloso e una leggera brezza. L’umidità rimarrà alta, attorno all’81%, e non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Capaccio Paestum mostrano un trend di stabilità, con un possibile miglioramento delle condizioni meteo. Sabato e Domenica potrebbero portare schiarite e temperature più miti, rendendo il fine settimana più favorevole per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.9° perc. +18° 0.22 mm 6.2 SSO max 11.4 Libeccio 89 % 1009 hPa 3 nubi sparse +16.1° perc. +16° prob. 36 % 7.6 O max 17.4 Ponente 85 % 1010 hPa 6 nubi sparse +15.5° perc. +15.3° prob. 7 % 4.4 OSO max 11.8 Libeccio 84 % 1012 hPa 9 cielo coperto +19.2° perc. +18.7° Assenti 10 OSO max 13.8 Libeccio 62 % 1013 hPa 12 nubi sparse +19.7° perc. +19.2° Assenti 11.8 O max 14.5 Ponente 57 % 1014 hPa 15 cielo coperto +18.4° perc. +18° Assenti 9.8 O max 12.4 Ponente 64 % 1014 hPa 18 cielo coperto +15.6° perc. +15.2° Assenti 2.2 SO max 5.5 Libeccio 78 % 1015 hPa 21 nubi sparse +14.8° perc. +14.4° Assenti 3.4 E max 4.6 Levante 79 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:21

