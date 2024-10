Previsioni Meteo Capaccio Paestum: tutti i dettagli per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Capaccio Paestum di Venerdì 1 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. La brezza leggera proveniente da est contribuirà a mantenere un clima fresco e piacevole.

Nella mattina, il sole dominerà il cielo, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 21°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con solo qualche nuvola sparsa che non influenzerà la luminosità del giorno. La velocità del vento si manterrà su valori leggeri, rendendo l’atmosfera ancora più gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 17°C. Anche in questa fascia oraria, il cielo si presenterà con poche nuvole, garantendo un’ottima visibilità e condizioni ideali per attività all’aperto. L’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 52%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12°C. La copertura nuvolosa aumenterà, ma non si prevedono precipitazioni. La brezza leggera da est accompagnerà la serata, rendendo l’aria fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Capaccio Paestum nei prossimi giorni sembrano promettere un clima stabile e gradevole. Sabato e Domenica si prevede un leggero aumento delle temperature, con cieli sereni e poche nuvole. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi condizioni ideali per godere delle bellezze di Capaccio Paestum.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Capaccio Paestum

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.2° perc. +11.3° Assenti 8.8 ENE max 9.3 Grecale 69 % 1024 hPa 4 cielo sereno +11.6° perc. +10.6° Assenti 8.7 ENE max 8.9 Grecale 67 % 1024 hPa 7 cielo sereno +14.3° perc. +13.3° Assenti 6.6 ENE max 8.9 Grecale 56 % 1024 hPa 10 cielo sereno +20.9° perc. +20° Assenti 4 O max 4.4 Ponente 35 % 1024 hPa 13 poche nuvole +20.5° perc. +19.6° Assenti 9.1 O max 8 Ponente 37 % 1022 hPa 16 poche nuvole +14.6° perc. +13.8° Assenti 2.7 ONO max 3.9 Maestrale 62 % 1023 hPa 19 poche nuvole +13° perc. +12.1° Assenti 6.1 E max 6.3 Levante 65 % 1023 hPa 22 nubi sparse +12.5° perc. +11.4° Assenti 6.5 E max 6.2 Levante 61 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 16:53

