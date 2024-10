Previsioni Meteo Capannori: il bollettino per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Capannori si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 15,8°C. Con il passare delle ore, le condizioni meteo subiranno delle variazioni, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo più coperto nel pomeriggio. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene con qualche nuvola in più.

Nella notte, le temperature si manterranno stabili intorno ai 15°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 85% verso le prime ore del mattino. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con temperature che saliranno fino a 23,1°C intorno alle 11:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 4 e i 6 km/h, garantendo un clima gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà più coperto, con una temperatura massima che si attesterà attorno ai 23,9°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 92%, ma non si prevedono piogge. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, intorno al 61%, contribuendo a un senso di calore più intenso. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria più fresca.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa rimarrà presente, ma con momenti di schiarita. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma non si prevedono raffiche significative. La giornata si concluderà con un clima fresco e piacevole, ideale per una passeggiata serale.

In conclusione, le previsioni meteo per Capannori indicano una giornata di martedì con un clima variabile, ma senza particolari eventi meteorologici da segnalare. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 15°C e i 24°C. Sarà importante monitorare le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, ma attualmente non si intravedono perturbazioni significative.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Capannori

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.4° perc. +15.4° Assenti 5 NE max 4.9 Grecale 93 % 1020 hPa 5 nubi sparse +15.1° perc. +15.1° Assenti 5.7 NE max 5.7 Grecale 93 % 1019 hPa 8 nubi sparse +19.4° perc. +19.4° Assenti 5.2 E max 6.2 Levante 77 % 1020 hPa 11 poche nuvole +23.1° perc. +23.1° Assenti 4.9 ESE max 5.4 Scirocco 63 % 1020 hPa 14 cielo coperto +23.7° perc. +23.8° Assenti 3 SE max 4.1 Scirocco 62 % 1018 hPa 17 nubi sparse +19° perc. +19.1° Assenti 3.3 N max 4.4 Tramontana 82 % 1018 hPa 20 nubi sparse +17.8° perc. +17.8° Assenti 5.9 NE max 5.3 Grecale 84 % 1019 hPa 23 nubi sparse +17.3° perc. +17.2° Assenti 6.8 ENE max 6.8 Grecale 84 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 18:29

