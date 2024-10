Previsioni Meteo Carini: il bollettino per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Carini di Venerdì 25 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 19°C. La mattina porterà un miglioramento temporaneo, con schiarite che si alterneranno a nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 21°C. Tuttavia, nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi, mantenendo le temperature stabili attorno ai 20°C. La sera si chiuderà con un cielo nuvoloso e temperature in lieve calo.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 94%. La temperatura si attesterà intorno ai 19,3°C, con una leggera brezza proveniente da sud. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 12%. Proseguendo verso le prime ore del giorno, la situazione non cambierà significativamente, con temperature che si manterranno tra i 19°C e i 19,2°C e una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 100%.

Nella mattina, il cielo si schiarirà temporaneamente, con condizioni di cielo sereno fino alle 09:00, quando la temperatura raggiungerà i 20,9°C. Tuttavia, già a partire dalle 10:00, si assisterà a un aumento della nuvolosità, con nubi sparse che porteranno a una temperatura massima di 21,5°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno al 73%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20,7°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 91% verso le 16:00. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che rimarrà sotto il 12%.

La sera si presenterà con un cielo completamente coperto, con temperature in lieve calo fino a 19,3°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori attorno all’84%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Carini di Venerdì 25 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da un clima mite ma nuvoloso, con temperature che si manterranno stabili e una bassa probabilità di pioggia. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, ma le temperature continueranno a rimanere gradevoli, rendendo il clima complessivamente favorevole per attività all’aperto, sebbene con un occhio attento alle condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Carini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.2° perc. +19.4° Assenti 5.1 SSE max 5.3 Scirocco 86 % 1024 hPa 4 cielo coperto +18.9° perc. +19.1° Assenti 3.1 SSO max 4.2 Libeccio 85 % 1023 hPa 7 cielo sereno +19.7° perc. +19.8° Assenti 4.2 OSO max 4.8 Libeccio 81 % 1024 hPa 10 poche nuvole +21.4° perc. +21.5° Assenti 3.6 ONO max 4.3 Maestrale 73 % 1023 hPa 13 nubi sparse +20.7° perc. +20.9° prob. 12 % 5.5 NNE max 4.8 Grecale 77 % 1022 hPa 16 cielo coperto +20.5° perc. +20.7° Assenti 5 ENE max 6.2 Grecale 81 % 1021 hPa 19 cielo coperto +19.9° perc. +20.1° Assenti 4 SE max 6.2 Scirocco 84 % 1022 hPa 22 cielo coperto +19.4° perc. +19.5° Assenti 5.3 S max 5.8 Ostro 83 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 17:12

