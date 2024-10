Previsioni Meteo Carpi: il bollettino per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Carpi di Lunedì 28 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per gran parte della giornata. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 20°C, mentre l’umidità rimarrà piuttosto elevata, oscillando tra il 68% e il 90%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Nord-Ovest, con velocità che non supereranno i 9,5 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 15,6°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 91%, e non si registreranno precipitazioni. I venti saranno deboli, con una velocità di circa 6,3 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che varieranno da 15,3°C a 20,2°C. L’umidità si manterrà sopra il 70%, mentre la velocità del vento sarà leggermente aumentata, ma sempre contenuta, attorno ai 7 km/h. Non si prevedono piogge.

Il pomeriggio vedrà una leggera flessione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, e l’umidità continuerà a oscillare tra il 68% e il 79%. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni e i venti saranno molto leggeri.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16,4°C. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità si manterrà elevata, attorno all’89%. I venti saranno ancora deboli, con velocità che non supereranno i 3,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Carpi nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Martedì e Mercoledì si prevede un leggero miglioramento, con possibili schiarite, ma le temperature rimarranno comunque sopra la media stagionale. Gli amanti del clima fresco e umido troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere di passeggiate all’aria aperta, mentre chi cerca il sole dovrà attendere ulteriori miglioramenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Carpi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.8° perc. +16.8° Assenti 7.8 ONO max 15.3 Maestrale 89 % 1026 hPa 4 cielo coperto +15.8° perc. +15.8° Assenti 6.6 ONO max 11.2 Maestrale 90 % 1026 hPa 7 cielo coperto +15.9° perc. +15.8° Assenti 6 NO max 9.6 Maestrale 89 % 1027 hPa 10 cielo coperto +19.1° perc. +19° Assenti 7.1 NO max 7.1 Maestrale 75 % 1026 hPa 13 cielo coperto +20.4° perc. +20.3° Assenti 5.4 NO max 4.4 Maestrale 68 % 1025 hPa 16 cielo coperto +18.5° perc. +18.4° Assenti 4.6 NNO max 5 Maestrale 79 % 1024 hPa 19 cielo coperto +16.9° perc. +16.9° Assenti 2.5 N max 2.5 Tramontana 86 % 1025 hPa 22 cielo coperto +16.1° perc. +16.1° Assenti 3.5 O max 3.6 Ponente 89 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 17:06

