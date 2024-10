Previsioni Meteo Carrara: il bollettino per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Carrara di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge leggere durante la notte. Le temperature si manterranno su valori freschi, con minime intorno ai 13°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’alta probabilità di pioggia, specialmente nelle prime ore del giorno. Durante la mattina, si assisterà a un lieve miglioramento, ma il cielo rimarrà comunque coperto. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 15°C nel corso della giornata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significativi cambiamenti, mantenendo un cielo nuvoloso e temperature stabili. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da nord, con velocità che varieranno tra i 6 e i 10 km/h. La sera continuerà a presentare un cielo coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai 14°C. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà alta, intorno al 78%.

In sintesi, le previsioni del tempo per Carrara di Venerdì 4 Ottobre evidenziano una giornata fresca e nuvolosa, con piogge leggere durante la notte e un cielo coperto per il resto della giornata. Le temperature si manterranno stabili, senza particolari escursioni termiche.

Guardando ai prossimi giorni, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e temperature in aumento. Tuttavia, il cielo potrebbe rimanere parzialmente nuvoloso, quindi è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +13.5° perc. +13.1° 0.27 mm 4.8 NE max 6.5 Grecale 86 % 1005 hPa 4 pioggia leggera +13.2° perc. +12.9° 0.13 mm 3.6 ENE max 4.7 Grecale 87 % 1005 hPa 7 cielo coperto +13.6° perc. +13.2° prob. 54 % 4.1 N max 5.5 Tramontana 84 % 1007 hPa 10 cielo coperto +14.8° perc. +14.4° prob. 49 % 4 N max 6.3 Tramontana 77 % 1008 hPa 13 cielo coperto +15.4° perc. +14.9° prob. 31 % 6.9 N max 8.8 Tramontana 74 % 1008 hPa 16 cielo coperto +15.1° perc. +14.6° prob. 16 % 9 NNE max 11 Grecale 74 % 1008 hPa 19 cielo coperto +14° perc. +13.4° Assenti 9.5 NNE max 10.9 Grecale 78 % 1010 hPa 22 cielo coperto +13.8° perc. +13.2° prob. 7 % 8.7 NNE max 10.4 Grecale 78 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:49

