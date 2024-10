Previsioni Meteo Carrara: tutti i dettagli per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Carrara di Lunedì 21 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,5°C. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sempre più sereno, portando a una mattinata con temperature che raggiungeranno i 21°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Durante il pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che scenderanno leggermente fino a 18,8°C. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 43%, mentre l’umidità rimarrà elevata, intorno all’82%. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 17°C, con un cielo che si presenterà sereno e poche nuvole.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e una temperatura di 17,5°C, mentre il vento soffierà da Nord Est a una velocità di circa 9,6 km/h. Con l’arrivo dell’alba, il cielo si schiarirà, portando a un mattino sereno con temperature che saliranno fino a 21,4°C. Durante il pomeriggio, le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 20°C e i 21°C, con una leggera diminuzione prevista verso sera.

Le previsioni meteo per i giorni successivi a Carrara indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale e un cielo prevalentemente sereno. Tuttavia, si consiglia di monitorare eventuali cambiamenti, poiché la situazione meteorologica può variare. In conclusione, Lunedì 21 Ottobre si preannuncia come una giornata ideale per attività all’aperto, con un clima mite e piacevole.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Carrara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.2° perc. +17.1° Assenti 8.6 NE max 9.3 Grecale 84 % 1026 hPa 4 cielo sereno +16.7° perc. +16.6° prob. 2 % 9.3 NNE max 10.2 Grecale 83 % 1025 hPa 7 poche nuvole +17.6° perc. +17.6° Assenti 8.2 NNE max 10.2 Grecale 83 % 1026 hPa 10 poche nuvole +20.7° perc. +20.6° Assenti 3.2 N max 6.2 Tramontana 71 % 1027 hPa 13 nubi sparse +21.3° perc. +21.3° prob. 2 % 1.3 ONO max 5.8 Maestrale 70 % 1026 hPa 16 nubi sparse +19.5° perc. +19.6° Assenti 2.4 NE max 5.2 Grecale 81 % 1026 hPa 19 cielo sereno +17.8° perc. +17.8° Assenti 8.6 NNE max 8.9 Grecale 82 % 1027 hPa 22 poche nuvole +17.4° perc. +17.4° Assenti 8.4 NE max 8.2 Grecale 82 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:45 e tramonta alle ore 18:21

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.